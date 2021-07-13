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指拿太多「大悲咒水」是竊盜 精舍同修被打得頭破血流
台北市大雄精舍程姓信徒不滿李姓同修拿太多「大悲咒水」，兩人口角，程拿鐵棍毆打李，李的頭皮裂傷6公分。李逃跑時還被跪拜用的座墊絆倒，跌了2次跤，氣得向中正一分局報案，台北地方法院依傷害罪判程3月得易科罰金之刑。程上訴，台灣高等法院認為他雖有重度身心障礙，但衝突時辨識能力正常，駁回定讞。
台北市信義路上的大雄精舍，主祀奉觀世音菩薩。李姓信徒指控，2018年10月23日他如常到精舍禮佛、念佛，傍晚6點多，程突然從外頭衝進來直接拿鐵棍打他的頭，當場血流如注。
李說，當時他毫無防備，嚇得大叫，精舍負責人要他「快點跑」，沒想到程姓男子一路追逐，後來對方因遇到紅燈而停了下來，路人見狀幫忙報警。
程姓信徒則表示李取用太多大悲咒水，他認為這根本是「竊盜」，他本來想抓李的衣領、拉出精舍，因李咬他左手，他才拿棍子反擊。律師辯護，是李先動手，程屬「正當防衛」。
因兩人說法迥異，北院傳精舍邱姓女負責人作證。邱女表示聽到李大叫，才注意到他頭破血流，而程從外頭進入大雄精舍時，手上就拿著棍子，李並沒有動手攻擊。北院認為程、李非「互毆」，程也不是正當防衛，考量程罹患精神疾病、為低收入戶，判他3月徒刑，得易科罰金。
程姓信徒認為量刑過重而上訴。高等法院認為，程自2011年至2020年間在精神科門診就醫71次，有雙相情緒障礙症、非特定的情感思覺失調症，但案發後的警詢筆錄他陳述完整，在法院審理時也無溝通障礙，難認有辨識能力降低的情形。
高院認為程拿質地堅硬的鐵棍攻擊李的頭部，害李逢了數十針，明顯危害他人生命，量處3月徒刑並無不當，因此駁回上訴。
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