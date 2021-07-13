桃園男弒妻涉重罪 法院裁示羈押但不禁見

桃園市11日發生弒妻命案，徐姓男子持械毆打曾姓妻子，稱她「中邪」要幫她退乩，卻失手打死妻子，被同住的岳母12日發現曝光，檢方經訊問後向法院聲請羈押，桃園地院深夜裁示羈押不禁見。

桃園地院指出，經法官詢問，以徐姓被告涉犯殺人嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年有期徒刑之罪，有事實足認有逃亡之虞，非予羈押，難以進行追訴、審判，有羈押之必要，應予羈押，不禁見。

死者曾姓女子（21歲）與母親、姊姊、丈夫徐男（25歲）及1歲兒子同住，一家5口在八德區豐田一路某社區大樓租屋。死者母親及姊姊12日下午由老家返回，只見曾女僅著內衣、內褲，仰躺在客廳血泊中，臉口及胸部有多處擦挫傷及瘀傷，馬上報警。

警方到場時，見徐男獨自呆坐餐廳椅子上，身旁散落小關刀、捲軸等法器及酒瓶；而曾女則死亡多時，預估當日凌晨就已離世，檢方將擇期解剖確認死因。

徐男否認殺人，不斷稱是妻子中邪，要幫她退乩，失手才將她打死，由於事發時僅有夫妻倆及年幼兒子在家，警方認為他嫌疑重大，依家暴殺人罪嫌移送地檢署偵辦。幼子由死者母親帶回照顧。

附近居民指出，夫妻倆是外來租客，雖不熟悉兩人相處狀況，但不曾聽說有相處不睦，也未曾向警方求助或通報高風險家庭。