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涉犯殺人重罪 檢方聲押桃園弒妻夫

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市11日發生弒妻命案，徐姓男子持械涉嫌毆打曾姓妻子，稱她「中邪」要幫她退乩，卻失手打死妻子，被同住的岳母發現曝光，檢方經訊問後，認為徐涉犯殺人重罪，今晚向法院聲請羈押。

桃園地檢署指出，八德區徐姓男子涉嫌殺妻，經檢察官訊問之後，認為被告涉犯殺人重罪，且有法定羈押事由，已向法院聲請羈押。

死者曾姓女子（21歲）與母親、姊姊、丈夫徐男（25歲）及1歲兒子同住，一家5口在八德區豐田一路某社區大樓租屋。死者母親及姊姊一同回老家，昨天下午4時返家，只見曾女僅著內衣、內褲，仰躺在客廳血泊中，臉口及胸部有多處擦挫傷及瘀傷，馬上報警。

警方到場時，見徐男獨自呆坐餐廳椅子上，身旁散落小關刀、捲軸等法器及酒瓶；而曾女則死亡多時，預估當日凌晨就已離世，檢方將擇期解剖確認死因。

徐男否認殺人，不斷稱是妻子中邪，要幫她退乩，失手才將她打死，由於事發時僅有夫妻倆及年幼兒子在家，警方認為他嫌疑重大，依家暴殺人罪嫌移送地檢署偵辦。幼子由死者母親帶回照顧。

附近居民指出，夫妻倆是外來租客，雖不熟悉兩人相處狀況，但不曾聽說有相處不睦，也未曾向警方求助或通報高風險家庭。

據了解，死者患有身心疾病，服藥控制中，醫院也有相關就診紀錄，徐嫌近期工作不穩定，曾參加宮廟陣頭活動。兩人社交平台張貼多張親密合照，死者六月底更曾發文曬恩愛，看不出失和跡象。

徐男自稱為妻驅邪，失手將她打死。記者楊湛華／翻攝
徐男自稱為妻驅邪，失手將她打死。記者楊湛華／翻攝
死者疑凌晨喪命，媽媽下午返家才驚見女兒倒臥血泊。圖／讀者提供
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殺人 桃園

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