狠妻偕小王殺夫焚屍 一封判決讓檢警鎖定對象緝凶
台中市已婚姚姓女子涉嫌在今年5月底，夥同偷情的陳姓男子，邀約袁姓丈夫出遊，趁機下藥迷昏後殺害，陳還在新竹香山住處焚屍，將骸骨丟到溝渠，駭人聽聞，案發後袁任職的公司一直找不到人，聯絡上袁胞弟找人，袁弟上月到袁住處找人時，發現桌上有姚女、陳偷情，遭台中地院判決，需賠償20萬給袁的判決書，袁弟認為姚女、陳二人有嫌疑，報警協尋時，也提供相關資訊，進而讓檢警揭發全案。
據查，姚女（41歲）與袁姓男子（57歲）是夫妻，育有一名7歲的女兒，但姚女仍在去年6月間，與新竹縣香山區的陳姓男子（30歲）往來，甚至還帶著女兒跑去新竹與陳同居，袁透過妻子的手機通訊軟體LINE發現，妻子常與陳出遊，拍攝親密照片、同住一房間，在LINE中稱呼陳為「老公」。
袁姓男子氣得在去年間委由律師向台中地院訴請損害賠償，向姚女、陳二人求償80萬。
全案在台中地院審理時，姚女、陳雖然不否認雙方有拍攝照片、一起出遊，但否認有不倫戀情，二人辯稱，出遊是多人一起出去，姚女還說，在LINE稱呼陳為「老公」，只是在玩遊戲。
不過台中地院認為，姚女是人妻，與非配偶的陳姓男子拍攝親密照、還稱陳為老公，已足以認定侵害袁的配偶權，不採信姚女、陳的辯詞，去年10月判二人需賠償20萬，殺機是否因此而起，仍待後續調查，全案在上月24日由專案小組搜索後，姚女、陳遭檢察官依殺人罪聲押獲准。
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