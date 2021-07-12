快訊

桃園女子倒血泊亡 25歲丈夫坐一旁辯稱「幫她驅邪」

購買BNT疫苗幕後 黨政高層曝決策轉折點：對鴻海沒有卡進度

微解封明上路 新北檢降載開庭管制人數

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

因應疫情警戒第三級微解封期間，從明日開始到7月26日，新北地檢署依據台灣高等檢察署防疫作業指引辦理，適度鬆綁措施，保障人民訴訟權益。在實體開庭上，採取降載開庭，並管制進入偵查庭的人數，落實社交距離

新北地檢署表示，為兼顧防疫及人民訴訟權益，偵辦必要而需開庭訊問或詢問時，優先以延伸偵查庭、遠距訊問等方式進行。案件若須實體開庭或詢問時，則採取降載開庭或詢問，開庭數量將減少大約為疫情前的一半。並採取分段管制進入偵查庭，落實社交距離。

新北檢強調，偵查庭、詢問室均加裝透明隔版、並於戶外通風環境搭蓋臨時棚架供等待開庭民眾能夠保持安全社交距離之等候空間，並呼籲民眾、律師出庭或到案時務必戴口罩、填寫實聯制、量體溫。

新北檢指出，地檢署辦公同仁將調降居家辦公比例，擴大實施彈性上下班，為使業務能順利推動維持為民服務量能，居家辦公人數比例調整以三分之一為原則，並視疫情情形，逐週檢討居家辦公人數比例。

新北地檢署為管制進入偵查庭人數，設置戶外等候區。記者王怡蓁／翻攝
新北地檢署為管制進入偵查庭人數，設置戶外等候區。記者王怡蓁／翻攝

社交距離 新北 疫情

延伸閱讀

運動微解封！北市運動中心16日開放 大同區明搶先啟動

彰南、彰北運動中心不解封 員林公園仍拉封鎖線免群聚

花蓮微解封 海上古道、月洞17日開放部分區域

中正紀念堂明起微解封 入館採單一出入口

相關新聞

蘇大媽鬧台北轉運站咆哮站務員 法院裁罰1萬元確定

台南檢舉達人蘇大媽，去年11月22日在台北轉運站，因遭客運公司拒絕代保管物品及拒載後，情緒激動咆哮，執意上車影響其他車客...

自稱竹聯幫神武堂風麒會大哥 替好友報仇洗門風遭起訴

自稱竹聯幫神武堂風麒會大哥的男子陳奕錡，得知友人疑似因前女友有感情糾葛而輕生，竟在朋友出殯當天，帶著幫眾替前女友「剃頭」...

南港輪胎前執行副總涉收回扣8百萬元 違法證交法遭起訴

南港輪胎前執行副總胡文埕，涉嫌採購時收受廠商回扣。胡自稱4年總收入高達3000萬元，但實際高達9000萬元，無法交代差距...

檢察人事會議被批分贓式 李慶義認制度要檢討改進

檢審會日前針對一審檢察官晉升主任入圍名單召開「會前會」，民選檢審委員施教文認為不公中途離席，施教文今天上午發表聲明呼籲民...

檢察人事爆瑕疵？委員長含著淚：我像誤入叢林小白兔

法務部檢察官人事審議委員會上周五開會討論35名一審主任檢察官入圍名單，由「彰雲嘉」地方檢察署聯盟推派的民選檢審委員、「委...

D3土地連環爆 前幸福人壽董座鄧文聰洗錢遭追加起訴

前幸福人壽董事長鄧文聰，因涉及掏空幸福人壽67億多元案遭判刑27年，入監服刑。台北地檢署查出，鄧文聰透過紙上公司以幸福人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。