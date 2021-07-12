微解封明上路 新北檢降載開庭管制人數
因應疫情警戒第三級微解封期間，從明日開始到7月26日，新北地檢署依據台灣高等檢察署防疫作業指引辦理，適度鬆綁措施，保障人民訴訟權益。在實體開庭上，採取降載開庭，並管制進入偵查庭的人數，落實社交距離。
新北地檢署表示，為兼顧防疫及人民訴訟權益，偵辦必要而需開庭訊問或詢問時，優先以延伸偵查庭、遠距訊問等方式進行。案件若須實體開庭或詢問時，則採取降載開庭或詢問，開庭數量將減少大約為疫情前的一半。並採取分段管制進入偵查庭，落實社交距離。
新北檢強調，偵查庭、詢問室均加裝透明隔版、並於戶外通風環境搭蓋臨時棚架供等待開庭民眾能夠保持安全社交距離之等候空間，並呼籲民眾、律師出庭或到案時務必戴口罩、填寫實聯制、量體溫。
新北檢指出，地檢署辦公同仁將調降居家辦公比例，擴大實施彈性上下班，為使業務能順利推動維持為民服務量能，居家辦公人數比例調整以三分之一為原則，並視疫情情形，逐週檢討居家辦公人數比例。
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