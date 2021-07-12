蘇大媽鬧台北轉運站咆哮站務員 法院裁罰1萬元確定

台南檢舉達人蘇大媽，去年11月22日在台北轉運站，因遭客運公司拒絕代保管物品及拒載後，情緒激動咆哮，執意上車影響其他車客，遭依社會秩序維護法裁罰，法院依藉端滋擾公司行號及公共場所，處罰鍰1萬元。蘇不服提抗告，士林地方法院認為無理由，駁回抗告。

士林地院簡易庭裁定指出，2020年11月22日深夜11時許，蘇在民眾往來頻繁的客運轉運站，藉端滋擾公司行號及公共場所，妨害公共秩序、社會安寧非輕，裁處1萬元罰鍰。

蘇大媽不服提起抗告，她購買客運車票只剩下最後排中間位置，她問可否把裝有食物的袋子寄放在機台旁的杯水紙盒，卻遭拒絕，客運公司姚姓主任處理班車座位，她打電話申訴，並到旁邊吃東西，警察到場未說明就盤查，一旁還有一位自稱國民黨黨員的人士叫囂，警方卻沒有制止。

蘇指出，姚姓主任沒有主張依何法令便取消乘載契約，警察沒有依偵查不公開原則分別製作筆錄等，並強調她沒有滋擾，要求法院調取派出所、客運公司的監視器證實警察和業者不法勾結。

社會秩序維護法第68條第2款明文規定，所謂「藉端滋擾」即應指行為人有滋擾場所本意，以言語、行動等方式，藉特定事端擴大發揮，踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許之合理範圍，而擾及場所安寧秩序，致難以維持或回復而言。

姚姓主任證稱，依汽車運輸業管理規則第57條第3款規定，有謾罵喧鬧等危害自己、他人或騷擾他人之虞者 ，得拒絕搭乘，並告知蘇全額退費，但蘇仍執意上車影響其他旅客。黃姓場管人員證稱，蘇因要寄放個人行李遭拒絕，不斷咆哮，打擾站務人員及乘客，最後因強行想上車，遭警方帶離現場。