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南港輪胎前執行副總涉收回扣8百萬元 違法證交法遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

南港輪胎前執行副總胡文埕，涉嫌採購時收受廠商回扣。胡自稱4年總收入高達3000萬元，但實際高達9000萬元，無法交代差距；台北地檢署清查發現，有一家廠商因支付回扣800萬元而墊高報價，造成公司損失。今依違反證券交易法特別背信罪嫌起訴他。

至於胡文埕的妻子劉玉瑩被控提空帳戶涉嫌背信、洗錢共犯的部分，因罪嫌不足，今另給予不起訴處分。

檢方調查，胡文埕任職執行副總4年期間，提報總收入金額3000萬元。不料，公司發現他薪水加上買賣庫藏股獲利，以及公司獎金等款項，實際收入卻高達約9000萬元，與提報收入相差甚鉅，懷疑有收回扣向檢調單位告發。

檢方傳喚上游廠商作證，發現有許多業者為了取得南港輪胎的訂單，支付胡文埕回扣。不過，只有1間廠商證稱，為了抵銷陸續支出的約800萬元回扣，所以墊高了模具製造、維修的報價，造成南港輪胎損失。

據了解，其他業者則證稱，是從自己的利潤中拿出部分金錢給胡，並未害南港輪胎多付採購成本。因此，雖然胡的不明收入金額龐大，但檢察官認定他侵害公司利益違法收受回扣金額約800萬元，今依法起訴。

南港輪胎前執行副總胡文埕，涉嫌採購時收受廠商回扣，有一家廠商因支付回扣800萬元而墊高報價，造成公司損失。台北地檢署今依違反證券交易法特別背信罪將他起訴。圖／本報資料照。
南港輪胎前執行副總胡文埕，涉嫌採購時收受廠商回扣，有一家廠商因支付回扣800萬元而墊高報價，造成公司損失。台北地檢署今依違反證券交易法特別背信罪將他起訴。圖／本報資料照。

回扣 薪水 洗錢

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