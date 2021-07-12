快訊

台積電證實三名員工確診 數百名員工初步篩檢結果出爐

北捷清潔工確診感染源擴散 新北2人中鏢足跡曝...已累積10人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢察人事會議被批分贓式 李慶義認制度要檢討改進

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

檢審會日前針對一審檢察官晉升主任入圍名單召開「會前會」，民選檢審委員施教文認為不公中途離席，施教文今天上午發表聲明呼籲民選委員應揚棄「分贓式」的入圍選制，一定要做好實質審查把關。台中高分檢主任檢察官李慶義強調「檢察人事升遷的問題，怎能用分贓的方式」，這種制度有必要檢討改進。

台中高分檢主任檢察官李慶義表示， 檢察官是官派的職務，並非民選的職務，檢審會就類似一般機關的人評會，為了尊重内部員工的意見，會有由內部員工，所選出的代表與會。

因為檢察官的職務，較著重獨立性，所以有過半數的票選委員參與。

但檢審會的組織，仍是有官派及票選共17位的委員，並不是只有票選的9人，怎能可以由票選的9人的決議，即5位票選委員的同意，就決定人選。而且由這5位同意，通過的人選，也不是一一討論，人選適不適當，而產生的，竟是大家依分配的名額，各自提出來的。

李慶義強調，這實際上就是一種分贓，但人事升遷的問題，怎能用分贓的方式，而且是少數人分贓！更甚者，少數人分贓的結果，還要求全體，都不能有反對意見。這種制度有必要檢討改進。

台中高分檢主任檢察官李慶義強調「檢察人事升遷的問題，怎能用分贓的方式」，這種制度有必要檢討改進。圖／本報資料照
台中高分檢主任檢察官李慶義強調「檢察人事升遷的問題，怎能用分贓的方式」，這種制度有必要檢討改進。圖／本報資料照

檢察官

延伸閱讀

主任檢察官入圍名單風波 施教文：未經實質討論有疑慮

檢察總長舉薦人才被痛批 律師：這個制度設計有大問題

不許檢察總長舉薦主任檢察官？李慶義：這才是反民主

抗議主任檢察官入圍不公？委員長扭頭走人

相關新聞

蘇大媽鬧台北轉運站咆哮站務員 法院裁罰1萬元確定

台南檢舉達人蘇大媽，去年11月22日在台北轉運站，因遭客運公司拒絕代保管物品及拒載後，情緒激動咆哮，執意上車影響其他車客...

自稱竹聯幫神武堂風麒會大哥 替好友報仇洗門風遭起訴

自稱竹聯幫神武堂風麒會大哥的男子陳奕錡，得知友人疑似因前女友有感情糾葛而輕生，竟在朋友出殯當天，帶著幫眾替前女友「剃頭」...

南港輪胎前執行副總涉收回扣8百萬元 違法證交法遭起訴

南港輪胎前執行副總胡文埕，涉嫌採購時收受廠商回扣。胡自稱4年總收入高達3000萬元，但實際高達9000萬元，無法交代差距...

檢察人事會議被批分贓式 李慶義認制度要檢討改進

檢審會日前針對一審檢察官晉升主任入圍名單召開「會前會」，民選檢審委員施教文認為不公中途離席，施教文今天上午發表聲明呼籲民...

檢察人事爆瑕疵？委員長含著淚：我像誤入叢林小白兔

法務部檢察官人事審議委員會上周五開會討論35名一審主任檢察官入圍名單，由「彰雲嘉」地方檢察署聯盟推派的民選檢審委員、「委...

D3土地連環爆 前幸福人壽董座鄧文聰洗錢遭追加起訴

前幸福人壽董事長鄧文聰，因涉及掏空幸福人壽67億多元案遭判刑27年，入監服刑。台北地檢署查出，鄧文聰透過紙上公司以幸福人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。