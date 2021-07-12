檢察人事會議被批分贓式 李慶義認制度要檢討改進

檢審會日前針對一審檢察官晉升主任入圍名單召開「會前會」，民選檢審委員施教文認為不公中途離席，施教文今天上午發表聲明呼籲民選委員應揚棄「分贓式」的入圍選制，一定要做好實質審查把關。台中高分檢主任檢察官李慶義強調「檢察人事升遷的問題，怎能用分贓的方式」，這種制度有必要檢討改進。

台中高分檢主任檢察官李慶義表示， 檢察官是官派的職務，並非民選的職務，檢審會就類似一般機關的人評會，為了尊重内部員工的意見，會有由內部員工，所選出的代表與會。

因為檢察官的職務，較著重獨立性，所以有過半數的票選委員參與。

但檢審會的組織，仍是有官派及票選共17位的委員，並不是只有票選的9人，怎能可以由票選的9人的決議，即5位票選委員的同意，就決定人選。而且由這5位同意，通過的人選，也不是一一討論，人選適不適當，而產生的，竟是大家依分配的名額，各自提出來的。