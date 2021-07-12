騎士闖管制區受阻 罵港警「吠得跟狗一樣」 代價2萬元

基隆市黃姓男子騎機車要進入基隆港區，被管制站執勤的港警攔下，勸他離開。黃男疑不滿遭阻攔，對港警說「吠得跟狗一樣」觸法。基隆地院審結，依侮辱公務員罪處拘役20天，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，黃男今年3月11日晚上騎普通重型機車，想要從基隆港東4號碼頭進入港區，在東4號管制站前被執勤港警員攔下，告知港區為管制區並勸導他離開。

黃男不滿港警阻欄，基於公然侮辱公務員犯意，在不特定人得以共見共聞下，對港警說「吠得跟狗一樣」等話，警政署基隆港務警察總隊偵詢後將他送辦。基隆地檢署檢察官偵結，認定黃男行為涉犯刑法當場侮辱公務員罪，向基隆地院聲請逕以簡易判決處刑。

黃男在警詢及檢察官偵訊時都坦承被指控內容，並與港警證詞相符，法院另依港警職務報告、車輛詳細資料報表、現場監視器錄影暨錄影擷取畫面3張、警員密錄器錄影暨錄影擷取畫面3張等證，認定黃男犯行。