女駕曳引車拒攔查欲撞員警 判刑6月定讞

楊姓女子被控3年前開貨運曳引車違規拒絕警方攔查，並企圖衝撞員警，一審判無罪，但二審認為構成妨害公務罪，改判6月，可易科罰金，經上訴後，最高法院日前駁回定讞。

判決指出，楊姓女子在民國107年5月26日下午駕駛曳引車沿桃園市蘆竹區六福路行駛，她因違規停車及疑似超載等違規行為，被員警發現上前攔查欲進行交通稽查，楊女未立即停車，反而轉彎加速行駛，後來因支援警力到場而將車停於長興路3段內側車道。

判決指出，多名員警在曳引車周遭，持續以手或持警棍拍打正副駕駛座車門、車窗，大喊「下車」，另以手寫板書寫「不下車破窗」等文字，但楊女怕遭舉發超載違規行為及欲嚇阻員警離去，竟解除手煞車、打倒車檔發出蜂鳴聲，再向左轉動方向盤往前行駛。

判決指出，周遭員警見狀大喊「後面有警車」，並以警車按鳴喇叭警示，仍因擔心人身安全而紛紛退開，楊女將車駛入對向車道逆向繞過警車離去，李姓員警見狀朝曳引車右前方車輪射擊4槍，仍無法攔阻，經其他員警追捕，最終在長興路3段與南山路2段附近攔阻並當場逮捕楊女。

一審桃園地方法院認為，楊女在警攔檢時拒絕配合，甚至駕車迴避，但與妨害公務罪所稱「強暴」行為不同，判決無罪。

經上訴，二審台灣高等法院認為，楊女駕駛曳引車嚇阻員警，使員警退避不敢靠近，已構成妨害公務罪，判刑6月，可易科罰金，案經最高法院日前駁回上訴定讞。