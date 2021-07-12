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D3土地連環爆 前幸福人壽董座鄧文聰洗錢遭追加起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

前幸福人壽董事長鄧文聰，因涉及掏空幸福人壽67億多元案遭判刑27年，入監服刑。台北地檢署查出，鄧文聰透過紙上公司以幸福人壽洗錢來台，部分款項購買北市信義區D3土地，部分資金匯至富創公司。檢察官劉怡婷今依違反保險法特別背信、洗錢防制法追加起訴。

有「全台最貴停車場」之稱的「信義計畫區D3街廓」今年4月23日以102億餘元為底價，在台北地方法院執行三拍，吸引元利建設集團總裁林敏雄、龍巖集團總裁李世聰兩強爭奪，最後由元利建設及林敏雄共同以112億餘元得標，換算每坪金額約726萬元。

檢方查出，鄧涉嫌用幸福人壽資金買下號稱「全台最貴停車場」的台北市信義區D3土地，又賤賣給自己可實質掌控的富創公司，去年8月28日依違反保險法特別背信等罪將他起訴。北檢持續追查鄧購地金流。

檢方查出，鄧從2008年至2009間，以個人掌握英屬維京群島「MERCURIC」BVI公司（紙上公司）名義，將幸福人壽數千萬美金資產，向瑞士百達（PICTET）銀行質押借貸5900萬元美金，再將其中1150美元、525萬美元自瑞士輾轉洗錢匯至香港、轉至新加坡再轉至香港，再轉匯來台。

其中1600萬多元美金購買D3土地，另部分資金匯至富創公司，事後土地賤賣給富創，其餘約4000萬美金貸款則流向不明。檢察官今依違反保險法特別背信、洗錢防制法追加起訴鄧文聰。

台北地檢署查出，前信福人壽董事長鄧文聰透過紙上公司以幸福人壽洗錢來台，部分款項購買北市信義區D3土地，部分資金匯至富創公司，今依違反保險法特別背信、洗錢防制法追加起訴。圖
台北地檢署查出，前信福人壽董事長鄧文聰透過紙上公司以幸福人壽洗錢來台，部分款項購買北市信義區D3土地，部分資金匯至富創公司，今依違反保險法特別背信、洗錢防制法追加起訴。圖

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