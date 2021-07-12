不滿圖書館有噪音「開嗆」無罪 法官：他有言論自由
曾姓男子在國家圖書館對不斷發出聲響的民眾，開嗆稱「你這樣子需要教育」，被訴公然侮辱罪；台北地方法院審理認為，曾提醒、制止對方不要製造噪音，言語雖然令對方難堪，但曾有言論自由，不能以刑罰苛責，判曾無罪。可上訴。
曾姓男子與提告的告訴人素不相識，2020年7月8日中午，2人同時到國家圖書館的閱報室，曾不滿對方將椅子在地上拖行影響安靜閱讀的環境，向對方說「你這樣子需要教育」。
之後，雙方口角，都移動到圖書館的公共場所，爭執中，曾指對方「我懷疑你精神有問題」、「你這個人啊，有躁鬱症」，檢察官起訴曾。
曾辯稱，告訴人進閱報室以手拖拉椅子，發出椅腳與地面磨擦的高亢聲，先驚擾閱報民眾，後來突然自座位站起，直接將椅子推向後方，再次製造巨大噪音。
曾說，他善意提醒卻被咆哮，走出閱報室後，對方持手機跟拍，他懷疑對方可能有躁鬱症、憂鬱症，於是建議對方去就醫，沒有不禮貌。
法官勘驗證據認為，曾好意提醒對方不要製造噪音，但對方用手機跟拍，又在安靜的閱覽空間大聲要求曾不要靠近，曾因而推測對方可能有精神疾病，難以認定曾貶低對方的人格。
判決說，曾的言詞不免損及對方的感情、名譽，但無輕蔑之意，換句話說，曾的用語雖使人感到難堪、不快，但不是無端謾罵，基於憲法保障言論自由，不能只因對方有不快之感，就以刑罰苛責，判曾無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言