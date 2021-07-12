不滿圖書館有噪音「開嗆」無罪 法官：他有言論自由

曾姓男子在國家圖書館對不斷發出聲響的民眾，開嗆稱「你這樣子需要教育」，被訴公然侮辱罪；台北地方法院審理認為，曾提醒、制止對方不要製造噪音，言語雖然令對方難堪，但曾有言論自由，不能以刑罰苛責，判曾無罪。可上訴。

曾姓男子與提告的告訴人素不相識，2020年7月8日中午，2人同時到國家圖書館的閱報室，曾不滿對方將椅子在地上拖行影響安靜閱讀的環境，向對方說「你這樣子需要教育」。

之後，雙方口角，都移動到圖書館的公共場所，爭執中，曾指對方「我懷疑你精神有問題」、「你這個人啊，有躁鬱症」，檢察官起訴曾。

曾辯稱，告訴人進閱報室以手拖拉椅子，發出椅腳與地面磨擦的高亢聲，先驚擾閱報民眾，後來突然自座位站起，直接將椅子推向後方，再次製造巨大噪音。

曾說，他善意提醒卻被咆哮，走出閱報室後，對方持手機跟拍，他懷疑對方可能有躁鬱症、憂鬱症，於是建議對方去就醫，沒有不禮貌。

法官勘驗證據認為，曾好意提醒對方不要製造噪音，但對方用手機跟拍，又在安靜的閱覽空間大聲要求曾不要靠近，曾因而推測對方可能有精神疾病，難以認定曾貶低對方的人格。