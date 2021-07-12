朱瑞皓案外案 北市出版商業公會理事長詐領補助款遭訴

台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮，被控辦理海外國際書展，以假單據詐領文化部補助款約1049萬元。台北地檢署檢察官王如玉調查後，今依詐欺、偽造文書等罪起訴盧、周、周的謝姓員工及蔡姓會計、盧的會計高愛月及廠商等7人。

台北市出版商業同業公會理事長盧欽政則曾是中山地下書街負責人，書街現已轉為「誠品R79」。台北市出版商業同業公會副理事長周均亮為寂天文化事業公司負責人，出版多益等考試用書，也曾擔任台灣出版與數位內容產業研究協會理事長。

國立傳藝中心副主任朱瑞皓被控包養酒女及積欠2000萬元卡債、房貸，債務壓力沉重，涉嫌在擔任文化部人文及出版司正副司長期間，收受盧欽政、周均亮賄賂，受招待出國旅遊，護航取得文化部兩千兩百餘萬元補助案，檢方依貪汙罪起訴。朱案爆案外案。

檢方調查，盧、周在2016年至2020年間，趁以台北市出版商業同業公會名義，在美國、日本、泰國、越南至國家，及台灣出版與數位內容產業研究協會名義，在首爾辦理國際書展時，請廠商配合提供假單據，向文化部詐領至少7場書展補助款共約1049萬元。

檢方查出，文化部撥款至北市出版商業同業公會及台灣出版與數位內容產業研究協會，只有5%留在公會與協會當作歸還代墊款，其他款項全數流向寂天文化事業公司，再由盧欽政、周均亮等人暗自朋分。