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找消防隊救手機要付費 女狠削閨密8000元「打撈費」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓女子前年3月20日在前鎮新光碼頭散步，手機不小心掉進排水溝，同行的李姓閨密自稱是義消，可請消防隊幫忙，向陳女索討8000元當作給消防隊的酬金，後來陳發現事發當天李就自己將手機撈回，卻還向她討8000元，氣得提告詐欺，另求償20萬元。法院一審、二審依詐欺取財罪判李女拘役30天，至於民事求償高雄高分院認為不合理，判李女免賠確定。

判決指出，前年3月20日李女、陳女相約到新光碼頭散步，陳手機掉落至排水溝後，因打撈困難，李女於是向陳自稱可以請消防隊幫忙，但若要隊員出動，需要支付8000元酬金。

陳女同意李女請消防隊員協助，同年月22日順利拿回遺失在排水溝的手機，具中低收入戶身分的陳女手頭雖然拮据，仍依約在當年5月4日、6月11日、6月20日，以分期付款方式匯款2000元、2000元、4000元，總計8000元至李女帳戶。

只是陳匯款後輾轉得知，原來李女早在20日當天就自己去撈回手機，根本沒請來消防隊幫忙，竟還在事後跟她索取要給消防隊的酬金，不甘遭到閨密欺騙的她氣得提告詐欺。

高雄地方法院一審依詐欺取財罪，判李女拘役30天，得易科罰金3萬元，沒收8000元犯罪所得，檢方認為一審量刑過輕上訴，因李女未與陳女和解，陳主張遭到閨密欺騙後，她對人性有所懷疑，因此另提附帶民事求償20萬元精神慰撫金。

高雄高分院法官認為，李女事後已將8000元返還給陳女，刑度部分維持一審原判，沒收8000元所得部分撤銷。至於民事求償，因陳女提不出求償精神慰撫金的法律依據，考量李侵害的是陳女財產權，而未對身體、名譽等造成侵害，因此駁回陳女聲請確定。

高雄陳姓女子到新光碼頭散步，手機掉入排水溝，李姓閨密卻藉幫撈手機機會誆騙陳女8000元。圖為新光碼頭/記者張議晨攝影
高雄陳姓女子到新光碼頭散步，手機掉入排水溝，李姓閨密卻藉幫撈手機機會誆騙陳女8000元。圖為新光碼頭/記者張議晨攝影

詐欺 碼頭 低收入戶

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