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老婦人貧病交加請求扶養費 法官以她從未扶養兒子駁回
羅姓老婦人生病無法工作，難以維持生活，請求兒子支付扶養費。但羅子表示，他7歲時父母離婚後，母親再婚另組家庭，從未扶養或照顧他，兩人形同陌路拒絕。台南地院法官認為，羅婦無正當理由對兒子未盡扶養義務情節重大，駁回羅婦請求給付扶養費，裁准羅子免除扶養母親義務。
羅姓婦人主張，她因缺氧腦部受損，無法工作，生活起居陷於困頓，無法維生，請求兒子每月支付1萬9千多元扶養費。
羅子表示，他從小由祖父母及父親扶養成人，父母於1994年11月9日離婚，已有26年，母親對他不聞不問，從未給付扶養費，提出反請求免除扶養責任。
法官認為，羅母因健康因素，無法工作，難以維持生活，有接受扶養需要。但羅子於7歲時，父母即離婚後，羅母即未扶養或照顧兒子，之後另組家庭及與再婚配偶生育一名子女，更無心力照顧羅子，親子關係疏離，形同陌路。
羅母未提出有何不能盡扶養義務正當事由供法官調查，法官認為，羅母沒有正當理由對兒子未盡扶養義務情節重大，羅子據此主張免除對於母親扶養義務，應屬可採。羅母請求兒子給付扶養費，為無理由，應予駁回，全案可抗告。
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