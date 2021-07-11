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影／施工到一半 工人偷走老闆錢包內2萬5千元揚長而去

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

本月8日上午，一名58歲的廖姓男子在深坑進行屋頂防漏工程，工程進行到一半，19歲的謝姓臨時工拿走廖男放在工地的隨身包，偷走裡頭的現金2萬5千餘元後騎車離開。警方已鎖定謝男涉案，並通知謝男到案說明。

廖男報警表示，他在深坑松柏街施做防漏工程，他的隨身包中放有2萬5800元的現金，卻在施工期間不翼而飛，他聘雇的謝姓臨時工人也不見了，懷疑是謝男偷走他的錢。

據了解，謝男本月4日才應徵工作，5日第一次上工，8日第二次上工。

警方調閱監視器，發現謝男將廖男的隨身包從工地拿走，在樓梯口將錢取出後，又把隨身包丟回工地，隨即騎著機車離開。

警方已鎖定謝男涉案，並通知謝男到案說明，後續將此案函送台北地檢署偵辦。

謝姓男子疑似拿走廖姓雇主的隨身包，偷走裡頭的2萬5800元。記者王怡蓁／翻攝
謝姓男子疑似拿走廖姓雇主的隨身包，偷走裡頭的2萬5800元。記者王怡蓁／翻攝

深坑 監視器

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