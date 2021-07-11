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一句「我們不認識」引殺機 男殺隔壁工廠負責人判13年

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

41歲的周姓男子在一家塑膠工廠工作，曾跟隔壁橡膠企業公司的徐姓負責人打過招呼，但並沒有交情。周男平常因酗酒有精神方面症狀，曾出現幻聽。去年11月間，周男疑心徐男講他壞話，在工廠埋伏，等到徐男離開公司時，上前打人，徐男倒地後大喊：「我們又不認識」，周男一聽非常憤怒，便拿出削肉刀刺了徐男4下，徐男送醫急救後仍不治身亡。新北地院依殺人罪判13年徒刑，褫奪公權7年。

判決指出，周男工作的塑膠工廠在徐男的橡膠企業公司隔壁，由於地點近，兩人曾打過招呼，但並不認識彼此。

不過，周姓男子因酗酒，在酒精中毒時，曾有多疑，幻聽等現象，精神狀態不佳。周男認為他跟徐男是多年朋友，他曾看見徐男跟同事講話，他聽到徐男說他「酒後亂性」、「愛發酒瘋」等語，便計劃想去找徐男，給他教訓。

去年11月16日下午，周姓男子騎機車在橡膠公司外等待，約莫五點，徐男下班，剛戴好安全帽要騎機車，便被對面衝出的周男狂毆，徐男連人帶車倒地，他莫名的大喊：「我們又不認識」。

周男聽到徐男這麼說後，情緒失控，跑回自己的機車車廂拿出削肉刀，對徐男的下巴、右胸、左臂刺了4刀，徐男因被切斷肱動脈，大量出血躺在血泊中，等到徐男的同事看到他時，才將他送醫，不過當天搶救不治死亡。

周男行凶後，便馬上騎車到新莊警分局投案自首，稱自己殺人了。由於周男精神不穩，疑似受幻覺影響，因此在偵查時，檢察官便聲請精神鑑定。三軍總醫院的鑑定報告指出，周男有酒精使用障礙症，酒精引起的精神病症及憂鬱症等，從2004年開始，周男的病況逐漸惡化，卻未曾就醫。周男在酒精中毒的狀態下，出現情緒不穩、多疑、幻聽等症狀。

不過，報告指出，周男在行凶當日並未飲酒，案發時意識清楚，因此，周男雖患有精神障礙，但行凶時，辨識行為能力並未降低。

新北地院審理指出，周男與被害人並不認識，只因疑心被說壞話，就將人殺死，且尚未取得被害人家屬諒解，家屬要求從重量刑。審酌周男符合自首要件，以及他患有精神障礙，但犯後尚未泯滅良心，在監禁時輔導教化及治療應可讓他改善行為，因此依殺人罪判13年徒刑，褫奪公權7年。

周姓男子疑心隔壁橡膠公司的徐姓負責人說他壞話，毆打徐男後，聽到徐男說不認識他，情緒失控，拿出削肉刀刺了徐男4下，徐男送醫急救後仍不治身亡。新北地院依殺人罪判13年徒刑，褫奪公權7年。記者林昭彰／翻攝
周姓男子疑心隔壁橡膠公司的徐姓負責人說他壞話，毆打徐男後，聽到徐男說不認識他，情緒失控，拿出削肉刀刺了徐男4下，徐男送醫急救後仍不治身亡。新北地院依殺人罪判13年徒刑，褫奪公權7年。記者林昭彰／翻攝

殺人 新北

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