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裸睡妹遇賊嚇壞 用「妹妹頭」指認鄰居涉案法官判無罪
台中市江姓女子在去年底與男友在西屯區租屋處睡覺時，發現一名竊賊以手機的手電筒功能，在套房內翻找財物，江女發現後，趕緊叫一旁男友起床，因江女沒穿衣服，無法幫忙追賊，但江女有看到竊賊是直髮、留著「妹妹頭」，臉戴口罩，因江女男友追出後，確認竊賊沒有離開，認定是其他房客涉案，因此向房東索取房客的照片後，認定是同樓層、留著妹妹頭的黃姓男房客涉案，台中地院審理後，全案只有江女及其男友說法，事證不足，判黃無罪。
判決書指出，江姓女子與陳姓男友住在西屯區的出租套房4樓的501室，去年12月1日凌晨4時許，一名竊賊侵入二人的套房，以手機手電筒功能翻找財物，因江女被聲音驚動後醒來，看到竊賊在行竊時，趕緊大喊「你在幹嘛」，當時江女有認到竊賊是直髮、留著「妹妹頭」，臉有載著口罩。
竊賊發現形跡敗露後，奪門而出江女趕緊叫陳姓男友起床抓賊，江女因沒穿衣服，沒有一起追出，陳為了阻擋竊賊從一樓逃脫，因此趕緊衝向一樓，但發現竊賊沒有開啟一樓大門，因此研判竊賊是住在其他樓層的房客，陳報警後，聯絡房東，要求房東提供房客的相片，以供江女指認。
房東提供相片後，江女認出相片內留有「妹妹頭」的是住在同一層其他房間的黃姓男子，不過黃姓男子始終否認涉案，全案經台中地檢署依無故侵入住宅罪起訴，由台中地院審理。
台中地院審酌，全案僅有江女、陳二人的證詞，且當時竊賊有戴口罩，房間內也無開燈，江女依妹妹頭就認定黃涉案，但全案沒有其他證據得以證實黃有涉案，認定事證不足，判黃無罪。
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