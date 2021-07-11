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潑糞保護傘餐廳案 莫凡等4嫌延長限制出境8個月

中央社 / 台北11日電

男子莫凡等4人被控對「保護傘」餐廳潑穢物被起訴，案件由台北地方法院審理中。考量多名幕後主嫌在逃，北院日前裁定4人限制出境延長8個月。

台北地院裁定指出，審酌此案被告莫凡、李昭慶、李昭信及江啟榮等4人犯行情節，有逃亡之虞，且此案仍有多名幕後主嫌在逃，依比例原則衡量後，認為有延長限制出境必要，裁定7月10日起延長限制出境8個月。

全案起於，「保護傘」餐廳由香港反送中」抗爭者義務律師黃國桐開設，民國109年10月16日中午餐廳遭人潑灑穢物，台北市警方在事發隔天凌晨逮捕涉案25歲男子莫凡，隨後循線逮捕李昭慶、李昭信（26歲、24歲）及25歲的江啟榮到案。

檢方先後將4人聲請羈押禁見獲准，109年11月初偵結起訴，並指揮警方持續追查潛逃的中間人陳彥霖及中國金主身分。陳彥霖另案已遭通緝。

4名犯嫌後來移審台北地方法院，在庭上均承認全部犯罪事實及過失傷害犯行，但否認有傷害罪犯行，也否認知情陳彥霖教唆的動機，當初犯案動機只是為了賺取酬勞，更不知道餐廳負責人背景，且都願意與告訴人和解。

法官於移審庭末諭知4人沒有羈押必要，裁定各新台幣5萬元交保、限制出境8個月，並不得騷擾告訴人（「保護傘」餐廳負責人、女店長）。

香港 反送中

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