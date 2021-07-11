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三總醫師護理師挨告過失致死 未解剖釐清死因獲不起訴
三軍總醫院內湖院區胸腔內科黃姓醫師、傅姓護理師，去年8月遭陳姓病患家屬指控過失致死罪嫌，涉嫌未注意患者撤除心律監測暨心顫器後的病情變化，又無即時照護等，致患者死亡。檢方認為，患者死亡證明書上載明自然死，但未解剖釐清死因，也無其他證據可供調查，全案不起訴處分。
陳姓患者家屬指控，父親曾裝設心律監測暨心顫器，也自費服用藥物控制病情，但在撤除、除去上述醫療措施後，病情將有變化可能，黃姓醫師無不能注意情事，卻施未注意。
家屬指控，傅姓護理師應注意患者生理監控設備出現警訊，或因痰液阻塞需要協助，疏未注意沒有給予即時照護，最終導致患者在2020年8月間在醫院因心臟衰竭，導致心室心律不整死亡。
不起訴書指出，陳姓患者的死亡證明書記載「自然死」但家屬認為醫師、護理師有過失，提告過失致死罪嫌，黃、傅到案後，均否認犯行。
檢方認為，縱使護理師曾在護理站使用手機，但無法憑此事認定與死亡結果有何因果關係，再加上家屬對於醫師部分，無其他證據可提供調查。
檢方指出，患者死亡後未報司法相驗，無法經由「解剖」遺體釐清確切死因，更無從佐證死因非自然死，全案被告醫師及護理師罪嫌不足，予以不起訴處分。
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