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退休金給嬌妻帶回越南做生意 去團聚被嫌棄、返台終死心

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市張姓男子把退休金交給越南籍妻子帶回越南做生意，事後前往越南與妻子團聚，卻遭嫌棄，獨自落寞返台。張男要求妻子來台被拒，訴請離婚。基隆地院審結，認定兩人無復合可能，且難以維持婚姻重大事由存在，非由張男單方負責，判准離婚。全案可上訴。

張男起訴主張，2004年6月7日和妻子結婚，同月24日到戶政單位登記，已結婚10多年。妻子多年前最後一次來台辦理居留證，表示想回越南開店做生意，他把退休金交給妻子帶回越南，妻子就不再回台。

張男說，他曾去越南跟妻子共同生活，卻遭對方嫌棄，妻子的家人也對他視而不見，他過不下去，不得已自己回台。後來又打電話給妻子，請她來台與他共同生活，遭她堅定拒絕，認為兩造婚姻名存實亡，難以繼續維持，請求判決准予離婚。

法院受理告訴後，經合法通知，張妻未在言詞辯論庭期到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。

法院依張男提出的戶籍謄本、移民署提供張妻入出境資訊及張母證稱，媳婦自己回去越南後，開口要錢，兒子就借錢給她。兒子退休後，媳婦把兒子的錢帶去越南做生意，兒子一起過去，但女方家人都不理他，還對他兇。兒子待不下去，請媳婦一起回台灣，但她不要，兒子沒辦法，只能自己回來等話，堪信張男主張為真實。

法官指出，婚姻以夫妻共同生活為目的，夫妻若無法相互尊重，增進情感和諧及誠摯相處，致夫妻無法共同生活，無復合可能，即應認有難以維持婚姻重大事由存在。張妻2014年7月10日即離台，夫妻分居7年。張男以兩造婚姻已構成難以維持重大事由，且事由非由他單方負責，據以訴請裁判離婚，於法有據判准。

張男把退休金交給越南籍妻子帶回越南做生意，事後到越南團聚卻遭嫌棄，落寞返台。張男訴請離婚，基隆地院判准。示意圖／Ingimage
張男把退休金交給越南籍妻子帶回越南做生意，事後到越南團聚卻遭嫌棄，落寞返台。張男訴請離婚，基隆地院判准。示意圖／Ingimage

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