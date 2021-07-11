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韓國男台中念碩士酒駕被逮 這理由不用驅逐出境

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

韓國籍金姓男子因在台中念碩士，暫時居留在台灣，但他在今年5月間與同學喝酒後，騎機車載同學返家，行經北區時，因乘客沒戴安全帽，遭警方攔查，因警方聞到金身上酒味，經酒測後發現金的酒精濃度達每公升0.57毫克，經警詢後依公共危險送辦，台中地院依法判刑3月，得易科9萬，另審酌金是初犯，目前仍在學中，經校方加強管教、約束後，認無繼續危害社會安全之虞，不宣告驅逐出境。

判決指出，韓國籍金姓男子（30歲）在台中市某私立大學念碩士，他在今年5月18日凌晨1時許，與同學在友人住處內喝啤酒，喝完啤酒後，金騎機車載同學返家，行經北區西屯路一段、健行路口時，因金同學沒有戴安全帽，遭第六警分局巡邏的警員攔查。

警方發現金渾身酒氣，依規定酒測，發現金酒精濃度達每公升0.57毫克，除告發金的同學沒戴安全帽外，也將因依公共危險送辦。金在檢方訊問時，承認涉案，檢方起訴後聲請簡易判決處刑。

台中地院指出，涉酒駕的金姓男子是韓國人，依依刑法規定，外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。是否一併宣告驅逐出境，固由法院酌情依職權決定，採職權宣告主義。

台中地院審酌，合法居留的外國人經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境必要，應由法院依據個案情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定，考量到金姓男子因求學而在台灣，且是初犯，未造成人員受傷，經告知校方加強約束、關懷後，認無繼續危害社會安全之虞，因此不宣告驅逐出境，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓國籍金姓男子涉嫌在今年5月間酒後騎機車，台中地院依法判刑3月，得易科9萬。圖／報系資料照
韓國籍金姓男子涉嫌在今年5月間酒後騎機車，台中地院依法判刑3月，得易科9萬。圖／報系資料照

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