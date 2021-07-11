前科男台中車站男廁搞破壞 恐嚇業者「讓你沒工作」

高雄市盧姓男子有前科曾遭判刑，但他在今年4月間在台鐵台中站時，疑與不明人士發生口角後，心生不滿，在車站男廁破壞清潔車握把，還持塑膠掃把不斷敲擊地面，造成握把、掃把毀損，業者發現後報警，盧還遷怒業者，恐嚇「我會讓你沒工作」、「看你手粗，還是我五個小孩厲害」，台中地院審結，依恐嚇、毀損，分判3月徒刑、拘役50天，都可易科。

判決指出，盧姓男子（40歲）在去年間涉公共危險，遭新竹地院判刑2月，經易科罰金6萬執行完畢後，盧仍不思悔改，在今年4月25日下午1時許，盧在台鐵台中站與人吵架後，為了發洩情緒，在車站鐵路大街的男廁內，拉扯清潔公司的清潔車塑膠握把，又拿清潔公司的鐵製塑膠掃把不斷敲擊地面，造成該清潔車握把脫落、掃把斷裂，造成清潔公司500元的損失。

清潔公司馬姓經理發現後，通知鐵路警察局台中分駐所的警員處理，未料盧被帶回分駐所詢問時，還遷怒業者，恐嚇「我就不相信他可以繼續工作」、「看他的手比較壯，還是我的5個小孩比較厲害」、「我會讓你沒工作」及「你會很累，你會沒頭路（工作）啦」等語。

警方詢問後，依恐嚇、毀損等罪函送台中地檢署，檢方訊問時，盧否認涉案，辯稱他只是提醒業者，擺放清潔車要注意行人安全，不要等事情發生後，才說對不起。