檢察總長舉薦人才被痛批 律師：這個制度設計有大問題

檢審會召開會議挑選優秀的主任檢察官，而檢察總長江惠民舉薦三名不在規劃名單人選，卻被批破壞檢察民主機制。律師林柏宏強調總長是檢方辦案的頭，檢察一體的中心，他有指揮權，但依目前的的狀況，他竟然沒有辦法對一審辦案有重要影響性的主任檢察官人選表示意見或推薦，那表示目前的這個制度設計上，有相當大的問題。

律師林柏宏表示，目前主任檢察官的產生方式，係先由各地檢署檢察官以票選方式產生人選並排名，再經由民選的人審委員先召開會前會，就該年度主任檢察官的缺額推選1.5位的人數，民選的檢審委員負有其選區及選民的壓力，所以會為所屬或所代表的機關爭取入圍人數，這或許就是今年民選委員施教文之所以在昨天因為未能為所代表的選區選民爭取到較多入圍人數而退席的原因。

檢察官升任主任在每年的檢察機關中，都是件大事，想晉升者各憑本事，但自從明文規定以票選結果為原則後，也造成了相當大的變化，票選制度雖說是民主但還是有它的缺點存在，畢竟不是在選最佳人緣獎，主任檢察官若均由票選產生，人才就難以全面。

因為檢察官的工作包括偵查、公訴、執行、調辦事在內，在講求專業、專精的時代，可能會長期待在同一個地方，但偵查、公訴等每個群組人數不同，偵查檢察官當然還是最多，以比較容易出線，但還是有許多檢察官能力很好，或有辦案以外的其他不一樣能力，或許不善於交際或推銷自己，所以在票選上，很難名列前矛。現在是無法名列前矛，即等於沒有機會派升主任。

又檢察官為了在署內獲得較高的選票，拉黨結派、換票、配票或鑽投票規則的漏洞，時有所聞，當然也產生了許多的內部紛爭，其實這些都相當的不利於檢方的團結。

檢審委員背後有各自的選民壓力，大家應該都能同意，小地檢和大地檢檢察官的案件壓力有相當大的差距，大地檢的案件多、繁雜度高，檢察官的辛勞程度自然不同，所以入圍的人數一定比較多，但大地檢署的競爭也激烈許多。

票選的人審委員如台北地檢、臺中地檢、高雄地檢等，其委員所能爭取的入圍人數自然較多，像本次彰化地檢的人審施檢察官，其所能爭取到的入圍人數，自然少了許多，但是他心中真的認為不公平而應退席嗎?

總長是檢方辦案的頭，檢察一體的中心，他有指揮權，但依目前的的狀況，他竟然沒有辦法對一審辦案有重要影響性的主任檢察官人選表示意見或推薦，那表示目前的這個制度設計上，有相當大的問題。

或許總長這次只是想推舉一些他認為優秀但無法在此種票選制度下出線的檢察官，也讓檢察官們來反思目前的制度是否真的是最好的、公平的方式。以總長小心謹慎的個性，他敢在人審會議中提出他的意見，也一定知道會遭致無情的批評，但他有道德勇氣提出不同的意見，推舉他認為是優秀的遺珠檢察官，毋寧是值得鼓勵的。反而是一言堂、怕得罪人、不敢講出心中的想法，才會阻礙檢方制度的進步。