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不許檢察總長舉薦主任檢察官？李慶義：這才是反民主

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

檢審會昨針對一審檢察官晉升主任的35人入圍名單開會，其中民選檢審委員施教文中途離席抗議，檢察總長江惠民舉薦3名不在規劃名單內的人選納入參考，劍青檢改痛批江此舉會破壞檢察民主機制，開惡例之先河。台中高分檢主任檢察官李慶義今天說，只許部分票選委員表示意見及決議，不許官派委員有任何反對意見，這才是真正的反民主，真是令人感嘆。

全國有上千名檢察官，但每年僅有20、30名檢察官得以晉升主任檢察官，甚至有時僅有10名主任檢察官名額，在僧多粥少情況下，個個擠破頭，幾乎每年重演，今年一審主任檢察官有23個缺額，檢察官人事審議委員會提出一倍半人選即35人供部長圈選。

檢審會昨天開會討論一審主任檢察官入圍名單時，由彰化地檢署、雲林地檢署、嘉義地檢署選出的民選檢審委員施教文，疑認為不公，突然中途離席抗議，而檢察總長江惠民舉薦3名不在規劃名單內的人選納入參考，引發劍青檢改抗議，痛批江惠民破壞檢察民主機制，開惡例之先河。

台中高分檢主任檢察官李慶義今天表示，檢審委員1人1票，總長及他指派的委員，當然也有表示意見及決議的權利。主任或檢察長都是官派的職務，並非是民選的職務。官派委員，尊重票選委員意見，並非表示官派委員，即不能表示反對意見，不能為不同的決議。

只許部分票選委員，表示意見及決議，那才是反民主。

若是民選的職務，那也是由人民選的，也不會是由機關內的職員來選的。 這就像是市長，那也是市民選的，並不是市府內的員工選的一樣。是不可能只有機關內部員工，所選出的代表，就可以決定人選的。

李慶義指出，長久以來，由9位票選委員，私下所召開的會前會，所作的決議，實質上，就是把應由17位委員，過半數的決議，扭曲成，9位票選委員，過半數的決議。這無異是，只要17位委員中的5位票選委員，就可以決議決定人選，這才是真正的反民主。

當初設計，票選委員9位，官派委員8位，讓票選委員多1位，就是要讓9位票選委員，都一致讚同的決議，官派委員也無法翻案。

但現在的實際運作情形是9位票選委員的會前會的多數決議。也就是把占9位票選委員，過半數以上的5位票選委員的決議，就把它當作是9位票選委員，都一致贊同的決議！然後要求官派委員不能有任何反對意見。要求與會委員不能表示反對意見，這才是真正的反民主，遴選檢察長及主任檢察官的檢審會，運作成這個樣子，真是令人感嘆。

檢察總長江惠民舉薦3名不在規劃名單內的主任檢察官人選納入參考，台中高分檢主任檢察官李慶義今天說，這才是真正的反民主。圖／本報資料照
檢察總長江惠民舉薦3名不在規劃名單內的主任檢察官人選納入參考，台中高分檢主任檢察官李慶義今天說，這才是真正的反民主。圖／本報資料照

檢察官 江惠民 檢察總長

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