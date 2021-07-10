桃園男撿到法器發狂亂揮舞 砍警察濺血妨害公務重判1年

桃園潘姓男子拿疑似撿來的劍型、斧型法器沿途揮舞造成民眾恐慌，警方到案還發狂攻擊，砍傷1名員警手指縫合4針；法院依妨害公務罪重判他1年，另潘被訴重傷害未遂部分，審酌雙方當時戰鬥力高下立分，難認潘有重傷犯意，應為傷害罪，但員警不願提告，因此不另為不受理諭知，可上訴。

檢方起訴指出，潘男（50歲）疑似從空屋撿到2把長劍、斧頭造型的法器，今年1月21日早上10點多在大園區台61快速道路、桃25號路口沿途揮舞，並亂砸玻璃引起民眾恐慌，轄區大園分局張姓、王姓，林姓3名員警帶著盾牌到場命他放下手中刀斧。

潘卻竟衝上前狂亂揮砍，造成王員手指遭砍傷濺血，送醫包紮仍縫了4針，支援警力前後到場將潘制伏。檢方認為，潘手持劍型、斧刑法器都是具危險性凶器，且拿著一直未鬆手，且人體頭部、四肢軀幹有重大動脈相連，揮砍恐釀重傷，依重傷害未遂、妨害公務等罪嫌起訴潘。

審理時，潘男坦承不諱，與警方密錄器畫面、現場照片相符，法院審酌他過去有多項妨害公務前科，這次再犯應加重其刑，考量他對公務員強暴行為，其心態、手段均屬可議，嚴重破壞社會秩序，危害他人生命。

法院考量潘犯後坦承、態度尚可，並已知錯，雖未和受傷的王員和解賠償，但王也表示無意追究不願提告，另潘已罹患酒精性依賴性憂鬱症多年等，依妨害公務罪判他有期徒刑1年。

另潘被訴重傷害未遂部分，審理時潘僅坦承普通傷害，堅決否認重傷害故意，辯稱有攻擊員警，但記得是針對哪個部位，自己也被警棍打到流血。

法院查，潘當時拿斧頭法器邊緣有磨薄，木柄部分也已裂開，另劍形法器整體是薄鐵片，有3處生鏽痕跡、多處敲擊鈍器缺口，可見是年久失修、並非鋒利的法器；且潘當天酒後丟玻璃瓶，應無殺人或重傷員警的犯罪動機。

案發時，3名員警攜有盾牌、伸縮棍及密錄器，面對潘1人拿生鏽、僅為薄鐵片的劍、斧，從人數、裝備、訓練及戰鬥力比較高下立分，且潘也受傷血流滿面，密錄器顯示，潘朝員警手臂護具、大腿各砍一次，警方並未亮槍，可見判斷後認潘的威脅有限、情況未失控。