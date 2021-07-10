高科技無塵大廠同開科技遭掏空1億 前董座判4年6月

生產高科技無塵整合、建築設備上市公司同開科技，前董事長詹庚辛2005年2013年利用承攬多華亞科技、群創光電等科技大廠及浮洲合宜宅等新建案，和多名幹部要承包商浮報、墊高工程款並退回溢領，淘空公司1億100多萬元，法院依特別背信罪判詹等7名前高層3年2月至4年6月，可上訴。

檢方起訴指出，詹庚辛（83歲）和前陳姓執行長（70歲），前詹姓、呂姓總經理，及前陳姓、李姓副總，為支付同開承攬工程的仲介、佣金或貸款、私人利用款項，找有業務往來的多家公司負責人，以商號或名義配合公司虛偽不實交易。

檢方查，詹等2005年承攬華亞科技公司新建廠房案，要求下游鋼筋綁紮承包商將總工程款金額虛偽墊高，並由對方製作假發票，經同開核撥浮報的1000多萬元工程費。2008年承攬群創光電竹南廠時，未經核銷程序就將部分進貨電纜退貨，不法取得包商支付的1000多萬元。

2010年間，呂、李利用承攬世紀光電公司二廠新建工程標案，同樣要管路設計、燈具的包商墊高成本，不法所得300多萬元。

另外，2010年承攬合晶科技公司龍潭廠工程案、2011年承攬昱成光能苗栗廠，2013年承攬浮洲合宜住宅新建案等，也是要下游廠商配合做虛偽交易、浮報工程款，經下游廠商退回溢領的款項，由詹等支付酬謝金、仲介費，導致同開公司多支付1億100多萬元工程款，受到重大損害。

檢方認為，詹等人及下游協力廠商等，破壞金融市場安定秩序，2018年偵結依證券交易法、偽造文書等罪嫌一共起訴18人。

法院審理時，詹等對於客觀事實大致坦承，但辯稱會有這些行為，都是為了使同開公司順利承攬工程案，主觀上並無損害公司的意思，還會將浮報的工程款項作為成本，算入承攬工程案的總價中。

法院根據詹等陳述，比對人證及書證，發現他們確實有和廠商虛偽交易、浮報，再要求退回溢領款項，以此方式套取同開公司資金。審酌詹等身為公司董事長、總經理，不思正當合法執行職務，依證交法特別背信罪判詹庚辛4年6月，其餘6名前董事長、總經理，各判3年2月至4年2月不等。