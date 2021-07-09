女友失蹤又涉殺祖母遭羈押 他抗告被駁再延押2個月

14年前劉姓女學生離奇失蹤，檢警懷疑當時的同班同學阮姓男友有關，但查無結果；阮男的祖母也於6年前失蹤，檢警5月初到阮男家搜索，掌握阮男疑殺害自己祖母新證據，依殺害直系親屬等罪聲押阮男獲准，阮男不服提起抗告，遭台中高分院駁回，由於2個月的羈押期已屆，檢察官再向台中地院聲請延押2個月獲准，持續釐清2案諸多疑點。

嘉義中正大學劉姓女學生於2007年間，返回彰化為父慶生後離奇失蹤；阮男的祖父7年前過世，他未經祖母同意把祖父財產過戶給自己，祖母6年前失蹤，檢警懷疑2件失蹤案，與阮男有關，但是阮男始終否認犯案，被羈押後提起抗告，二審認阮男抗告無理由，予以駁回，一、二審均認阮涉嫌重大，檢察官日前再向台中地院聲請延押2個月獲准。

2007年6月劉女就讀中正大學四年級，畢業前夕她返回彰化老家為父親慶生，返校後人間蒸發，14年來毫無音訊。

劉女是家人的心頭肉，與家人關係密切，都說劉女很乖，很有責任感。她失蹤後家人曾懷疑她的同學阮男有關連，但檢警調查無結果；數月前劉女家人再提供新線索。

劉父說，女兒大二時發生嚴重車禍，阮是班長，綁著小辮子，跟一般人不一樣，就只看過這一次，兩人交往後再也沒看過。

阮男祖父2014年過世，留有土地及建物，阮男未經家人同意，在土地登記書「遺產分割協議書」、「土地、建築改良物所有權買賣移轉契約書」盜蓋家人印鑑章，把祖父遺產過給自己。

2015年5月阮男祖母失蹤，同樣人間蒸發，2017年3月間阮的妹妹發覺哥哥持有阿嬤領退休俸金融帳戶存摺，帳戶內存款被提領一空，質問時遭阮男惱羞成怒打傷，妹妹提告，一審依偽造文書、偽造有價證券、傷害等罪判阮男6年6月。

檢警一直懷疑阮男與祖母失蹤有關，5月4日掌握新事證搜索阮男住處，查扣關鍵證物，但阮男依然否認犯案，檢察官認為羈阮男涉嫌重大，依殺害直系親屬罪嫌，聲請羈押禁見獲准。