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欠稅大戶陳由豪潛逃陸 在台土地陸續拍定賣出
欠稅大戶的東帝士前總裁陳由豪，先前在台涉及多起司法案件後，潛逃大陸、債留台灣。他與環亞大飯店共3筆不動產，經法務部行政執行署宜蘭分署7月6日123聯合拍賣會，兩件滯欠大戶財稅舊案共以936萬2500元拍定。
東帝士前總裁陳由豪，先前在台涉及多起司法案件後，潛逃大陸、債留台灣。宜蘭分署表示，陳由豪的不動產拍賣案件是台北分署囑託執行的財稅舊案，先前幾次拍賣後，其中5筆不動產座落在基隆七堵、新北萬里，共以848萬元拍定。
因應疫情持續，宜蘭分署6日舉辦的123聯合拍賣會，改採通訊投標方式辦理。陳由豪的不動產進行第4次拍賣，2筆新北萬里港西公路附近的原始雜木林，以285萬1000元拍定。另外，環亞大飯店在新北金山的不動產進行第2拍，最終以651萬1500元拍定。
宜蘭分署提到，案件執行期間屆滿前，各行政執行分署、稅捐稽徵機關積極合作追查稅款，呼籲欠稅大戶別心存僥倖，務必誠實申報、繳納。對於非惡意違反規範者或非以詐術等不當手段惡意規避裁罰者，若經濟困難無法繳納，可向執行分署申請分期繳納。
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