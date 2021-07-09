抗議主任檢察官入圍不公？委員長扭頭走人

法務部檢察官人事審議委員會今天上午開會討論35名一審主任檢察官入圍名單，由彰化、雲林、嘉義地方檢察署推派的民選檢審委員施教文認制度不公，會議中途，突然扭頭離席，徒留會議現場一片錯愕。

為此，檢審會決定再度開會討論相關人事案，至於由民選委員「已」提出的35人建議入圍名單是否生變？檢察界關注。

民選檢審委員昨天提出的35人建議名單，本預計在今天檢審會中通過，這35人中台北地檢署占據6個名額，新北、台中、高雄等六都地檢署人數也不少，不過，轄區人口數較「小」的地檢署，入圍狀況不理想，據信是施教文「離席」因素之一。

據了解，施教文在昨天檢審會民選委員「會前會」中，表決不過其他委員；彰化地檢署入圍的檢察官是司法官48期的李秀玲，不過，施由「彰雲嘉」聯盟選出，另因票數最高成為「委員長」，施所維護的利益，自然不僅彰化、而是整個區域的展望。

純以彰化地檢署的特質為例，雖然偵查案件的「聲量」不如都會區地檢署所辦的案子來得「大」，但換位思考，彰化地檢署擅長的農業、環保等案件，不見得其他地檢署有檢察官拿手。

另外，基層檢察官研判，施教文的「選民」包括雲林、嘉義地檢署檢察官，近幾年雲林、嘉義地檢署獲派一審主任檢察官的人數「少得可以」，甚至「全軍覆沒」，城鄉差距加上提名入圍過程與結果，應是種下「委員長」行動表態的遠因。