恐嚇哥哥「要拿菜刀殺你老婆」 男二度施暴法官判刑7月

黃姓男子對哥哥施暴遭法官核發保護令，要他離開家裡至少50公尺，意即搬出家裡，但黃男不理，再度言語恐嚇哥哥「要拿手槍，並送你3顆子彈」，哥哥報警，黃男遭送辦、起訴。士林地方法院審結，認為黃不思悔改，依恐嚇危害安全罪判他有期徒刑4月；依違反保護令罪判他有期徒刑5月，應執行有期徒刑7月。

判決指出，黃男因向哥哥施暴，2021年4月15日法院核發保護令，命他搬出家裡，離開家裡至少50公尺，有效期間2年，豈料黃未搬離家裡，4月21日又恐嚇哥哥「要拿菜刀殺你、你老婆、你女兒」、「你躲不了一輩子，總有一天會等到你」、「要去拿手槍，並送你3顆子彈」等語。

哥哥當下報警，檢警依法送辦、起訴，開庭時，他的律師辯稱黃男有精神病，得以依刑法減刑，並請求法官將黃強制送醫治療。

就醫診斷結果指出黃有抑鬱及酒精戒斷症狀，法官認為該症狀，與他恐嚇家人行為無關聯，且今年2月至4月間、法院還未核發保護令前，黃就有到醫院診斷出該症狀紀錄。

另外，黃偵查期間曾坦承他要拿槍嚇哥哥，是因哥哥在他房間大小聲，罵他很難聽的話。