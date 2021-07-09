擄走女同事動私刑遭收押 他還控視訊開庭聽不清楚

桃園郭姓男子和同夥不滿蔡姓女同事，涉嫌擄走她上銬動私刑拘禁，還搶走身上金飾、現金，被依加重強盜罪嫌收押禁見，因近期疫情法院多改以視訊開庭，郭控訴看守所視訊設備不佳，聽不清審判長聲音，聲請撤銷羈押，但法院認為，訊問時反覆確認他有聽清楚才記載筆錄，駁回其訴。

郭男說，他3月22日被桃園地院裁定收押，6月16日院方以遠距開庭方式裁定延押，他當時被收押在桃園看守所內，因其設備、環境原因，在開庭初期他就不斷表示聲音斷斷續續、聽不清楚審判長的聲音，參與審判的檢察官、辯護人也說審判長聲音很小，可見法庭或看守所設備不佳。

郭還說，當時和他同室的4、5名看守所人員交談音量大，在原就聽不清審判長聲音無疑是雪上加霜，對於審判長詢問是否承認加重強盜，他僅承認妨害自由、傷害，但因聽不清楚只能含糊說是，也無法立即和辯護人交換意見、確認真正意思。

郭質疑遠距開庭是否符合正當法律程序，或讓他有充分辨明犯嫌的機會，聲請撤銷羈押；法院查，因應COVID-19疫情第三級警戒，當天延押訊問依法院刑事遠距訊問擴大作業要點第3點規定，採用視訊開庭，事先和辯護人電話聯繫，且郭也具狀聲請以視訊開庭。

法院指出，視訊庭時審判長反覆確認郭是否聽清楚後，才將他的回答記載筆錄上，過程中郭和辯護人均為聲明異議，且郭始終否認加重強盜，法院並未曲解他意思，辯護人也能和他交換意見、確認真正意思，郭的律師倚賴權並未受侵害。