偽造長達50年的租屋契約 她拒不遷出被判刑

許女與丈夫林男疑有金錢糾紛，趁林男因強盜案入獄執行，與林離婚，並聲請強制拍賣林的房子，由女子小瓊拍定，但許女拒不遷出，小瓊請求遷讓房屋，許女偽造林自2016年至2065年租屋給她，長達50年的租賃契約，且租金1次付清，在民事庭審理遷讓房屋時提出這份租約，經林男提告，台中地院依偽造文書罪將許女判刑6月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，許女（51歲）與林男於2016年元月間結婚，2018年11月離婚。林男於2017年5月因涉強盜案入監執行，入監1年後，許女申請離婚，林並收到搬遷戶口的通知，他才知道房子遭法拍。

許女聲請強制拍賣林位於太平區的房子，由女子小瓊拍定，隨即通知許女需於權利移轉證書核發後，遷出房屋，若無法遷出，需支付使用房子代價，但許女拒不遷出房屋，小瓊即於2019年3月請求遷讓房屋及損害賠償。

許女為求能繼續使用房屋，偽造林男自2016年至2065年止，每月租金5500元及管理費500元，共6000元代價將房子租給許女，租金1次付清，簽約時間為2015年的房屋租賃契約書，並冒簽林的簽名及盜蓋林的印文，於民事庭審理時提出租約，用以證明房子是由林出租給她。經林提起告訴。

審理時，許女辯稱租約是林簽立，上面的印文是林自己蓋的，因她身上有錢，也給林很多錢，他與她簽租約，這樣對她才有保障，她才可以繼續住。

法官以許女與林男於2016年1月前僅為男女朋友，許女自承另有住處，並無居住於林房子的必要，若求得以住在林的房子，理應簽立無償使用契約即可，為何需訂立長達50年的租賃契約，且租金一次付清？

此外，許女若因與林吵架，又不想住在台北住處，且有收入，大可在台中另行租屋，何需一次支付50年的對價而住林的房子？何況2人感情不睦常吵架，林要求許女離開房子，林又豈願簽立長達50年的租約？