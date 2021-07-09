聽新聞
test
0:00 / 0:00
稱參加冬奧、胡德夫植牙向導演借錢 黃大煒女友沒還挨告
歌手黃大煒的女友兼助理趙濰佳（Vicky）以到北京參與冬季奧運、原住民歌手胡德夫需植牙為由，向導演王志伯分別借款63萬、22萬元，事後卻未還款，王提民事訴訟要求Vicky清償借款，台北地方法院判Vicky應給付王85萬元，可上訴。
王志伯主張，Vicky2019年11月以資金被凍結，和黃大煒無法到大陸北京參與冬季奧運活動為由借款，他匯款63萬元到黃大煒帳戶；Vicky又稱胡德夫因植牙需要借款，他事後再匯款22萬元到胡德夫的戶頭。
他指出，胡德夫經紀公司事後幫忙還款，匯款22萬元到黃大煒帳戶，但Vicky卻未將款項還給他，提告要求Vicky給付共85萬元。
Vicky抗辯，王志伯想邀約黃大煒投資餐廳，雙方討論合作事項決定從美國品請新主廚來台，王也同意先墊付新主廚來台費用，匯款63萬元給黃大煒，因此不是借款，是投資餐廳的前置費用。
Vicky認為，22萬元部分，是王志伯把之前欠黃大煒債務中的22萬元交給胡德夫，黃大煒事後受領胡德夫經紀公司的22萬元有理由。
法院根據證人證述、Vicky和王志伯之間的對話紀錄，認為Vicky辯詞和雙方對話內容不符，不足採信。
另外，根據胡德夫經紀公司和王志伯間的債權轉讓協議內容，可以推知公司未替胡德夫清償22萬元債務，受Vicky指示匯款給黃大煒，而Vicky未再將22萬元交給王志伯，判Vicky應給付85萬元給王。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言