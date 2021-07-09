快訊

三級警戒延長 國防部：8月教召暫停、外島官兵暫停休假

PLG／簡浩帶槍投靠 夢想家小球部隊火力再升級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱參加冬奧、胡德夫植牙向導演借錢 黃大煒女友沒還挨告

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

歌手黃大煒的女友兼助理趙濰佳（Vicky）以到北京參與冬季奧運、原住民歌手胡德夫需植牙為由，向導演王志伯分別借款63萬、22萬元，事後卻未還款，王提民事訴訟要求Vicky清償借款，台北地方法院判Vicky應給付王85萬元，可上訴。

王志伯主張，Vicky2019年11月以資金被凍結，和黃大煒無法到大陸北京參與冬季奧運活動為由借款，他匯款63萬元到黃大煒帳戶；Vicky又稱胡德夫因植牙需要借款，他事後再匯款22萬元到胡德夫的戶頭。

他指出，胡德夫經紀公司事後幫忙還款，匯款22萬元到黃大煒帳戶，但Vicky卻未將款項還給他，提告要求Vicky給付共85萬元。

Vicky抗辯，王志伯想邀約黃大煒投資餐廳，雙方討論合作事項決定從美國品請新主廚來台，王也同意先墊付新主廚來台費用，匯款63萬元給黃大煒，因此不是借款，是投資餐廳的前置費用。

Vicky認為，22萬元部分，是王志伯把之前欠黃大煒債務中的22萬元交給胡德夫，黃大煒事後受領胡德夫經紀公司的22萬元有理由。

法院根據證人證述、Vicky和王志伯之間的對話紀錄，認為Vicky辯詞和雙方對話內容不符，不足採信。

另外，根據胡德夫經紀公司和王志伯間的債權轉讓協議內容，可以推知公司未替胡德夫清償22萬元債務，受Vicky指示匯款給黃大煒，而Vicky未再將22萬元交給王志伯，判Vicky應給付85萬元給王。

黃大煒。圖／聯合報系資料照
黃大煒。圖／聯合報系資料照

北京 奧運 債務 黃大煒

延伸閱讀

強生拒抵制北京冬奧 查中企收購「但不想趕走中資」

專訪法國紀錄片導演Jacques Loeuille 以繪畫為本，用電影守護環境

女友辣穿低胸深V衣遭問「網路不好？」 真相曝光網看傻

高球／攻擊女友還偷手機 阿根廷名將卡布瑞拉判2年

相關新聞

全國第一件！網評疫苗採購政策移送法辦 法官：不罰　

盧姓女子在「批踢踢實業坊」發表評論稱台灣本來要進3000萬劑BNT疫苗，後來被擋下來，警方將她依違反社會秩序維護法造謠事...

狠爸媽「大小眼」虐女踩破胃 骨折不送醫致終身長短腳

新北市徐姓男子和妻子長期對3名子女「大小眼」，見次女腿部骨折卻不就醫，導致次女長短腳，另限制飲食害次女營養不良，父親還用...

擄走女同事動私刑遭收押 他還控視訊開庭聽不清楚

桃園郭姓男子和同夥不滿蔡姓女同事，涉嫌擄走她上銬動私刑拘禁，還搶走身上金飾、現金，被依加重強盜罪嫌收押禁見，因近期疫情法...

偽造長達50年的租屋契約 她拒不遷出被判刑

許女與丈夫林男疑有金錢糾紛，趁林男因強盜案入獄執行，與林離婚，並聲請強制拍賣林的房子，由女子小瓊拍定，但許女拒不遷出，小...

移送「煙火哥」滋擾住戶不罰 法官：警察沒蒐到證據

綽號「煙火哥」的邱姓男子與藍姓女子有車禍糾紛，在藍女住處施放煙火報復，警方將邱依違反社維法滋擾住戶事件送辦；台北地方法院...

稱參加冬奧、胡德夫植牙向導演借錢 黃大煒女友沒還挨告

歌手黃大煒的女友兼助理趙濰佳（Vicky）以到北京參與冬季奧運、原住民歌手胡德夫需植牙為由，向導演王志伯分別借款63萬、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。