稱參加冬奧、胡德夫植牙向導演借錢 黃大煒女友沒還挨告

歌手黃大煒的女友兼助理趙濰佳（Vicky）以到北京參與冬季奧運、原住民歌手胡德夫需植牙為由，向導演王志伯分別借款63萬、22萬元，事後卻未還款，王提民事訴訟要求Vicky清償借款，台北地方法院判Vicky應給付王85萬元，可上訴。

王志伯主張，Vicky2019年11月以資金被凍結，和黃大煒無法到大陸北京參與冬季奧運活動為由借款，他匯款63萬元到黃大煒帳戶；Vicky又稱胡德夫因植牙需要借款，他事後再匯款22萬元到胡德夫的戶頭。

他指出，胡德夫經紀公司事後幫忙還款，匯款22萬元到黃大煒帳戶，但Vicky卻未將款項還給他，提告要求Vicky給付共85萬元。

Vicky抗辯，王志伯想邀約黃大煒投資餐廳，雙方討論合作事項決定從美國品請新主廚來台，王也同意先墊付新主廚來台費用，匯款63萬元給黃大煒，因此不是借款，是投資餐廳的前置費用。

Vicky認為，22萬元部分，是王志伯把之前欠黃大煒債務中的22萬元交給胡德夫，黃大煒事後受領胡德夫經紀公司的22萬元有理由。

法院根據證人證述、Vicky和王志伯之間的對話紀錄，認為Vicky辯詞和雙方對話內容不符，不足採信。