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無照喝爛醉闖紅燈逆向 害騎士慘死輪下判5年刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園彭姓男子沒有駕照，還喝爛醉騎機車要送女友回家，途中闖紅燈左轉、逆向，當場撞飛迎面而來的周姓騎士，害對方骨折、氣血胸重傷慘死，彭犯後拒絕出庭2度遭拘提並收押，法院痛批，彭讓被害人枉送性命，自稱要賠家屬100萬元卻沒和解，依酒駕致死罪判他5年，可上訴。

檢警調查，彭男去年3月25日晚上在小吃店內喝啤酒，10點多酒氣未退，仍騎機車載沈姓女友要回家，途經中壢區龍慈路、中山東路口時，竟闖紅燈左轉並逆向行駛，結過周姓騎士應面而來閃避不及，慘遭彭男高速撞上。

周當場重摔人車倒地，全身多處骨折、氣血胸，緊急送醫仍不治，後座的沈女也受有輕傷，警方獲報到場對周施以呼氣酒測，測得每公升0.8毫克，依公共危險罪嫌送辦。

審理時，彭男坦承不諱，死者周男當時目擊也指證歷歷，並有現場監視器、道路交通事故調查佐證。法院認為，彭男雖無駕照，但他是心智正常成年人，對於交通規則理應清楚，且當時天氣晴、有夜間照明，並無不能注意之事，認定他過失明確。

法院查，彭男肇事後雖然留在現場接受調查、酒測，初期符合自首要件，但直到審理階段，他卻2度拒不到案，是經法院拘提到案，且再第2次拘提到案後，法院也以有逃亡之虞裁定羈押，可見他無從接受裁判的意願，不符合自首。

法院認為，彭過去已有2次公共危險前科，仍在酒測值高達0.8情況下騎車，不慎撞及路口的周男，造成對方枉送寶貴生命，家屬也驟失至親留下難以抹滅傷痛。

至於彭犯後坦承，並表示願意賠償死者家屬100萬元，但至今沒達成和解或調解，也未獲得原諒，依酒駕致人於死罪判他有期徒刑5年。

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

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