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全國第一件！網評疫苗採購政策移送法辦 法官：不罰　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

盧姓女子在「批踢踢實業坊」發表評論稱台灣本來要進3000萬劑BNT疫苗，後來被擋下來，警方將她依違反社會秩序維護法造謠事件移送法辦；台北地方法院認為，盧女主觀上無故意、也無誤導，裁定不罰。可抗告。

台北市警文山第二分局移送書指出 盧女今年5月25日在「批踢踢實業坊」八卦版留言、散布回覆主題「南投縣長想向上海買BNT疫苗指揮中心-藥證」的新聞事件。

盧女在回應文稱「其實台灣去年本來拿得到全世界最好沒有之一的BNT疫苗，就是那個上海代理商和林全(東洋董事長)接洽，他們不會找綠營，心情問題」；稱「本來條件都談好了，要進3000萬劑，後來被綠皮紅骨的某政黨硬擋下來了」。

警方認為盧女造謠，蒐證後依社維法移送法辦，致盧女成為全國第一個「評論國家疫苗採購政策」被法辦的國民。

法官調查，盧女警詢時辯稱，她不知道中央流行疫情指揮中心於2021年5月20日有出來澄清「網路流傳政府不願意購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗等訊息皆為不實訊息」。

盧女還辯稱，林全跟上海代理商談BNT疫苗，在東森新聞台的政論節目上吳子嘉有說過，且，吳子嘉也說是行政院長蘇貞昌讓事情破局的，她沒有偏離事實陳述。

法官認為，盧女因政論節目曾就購買疫苗事件討論，而在批踢踢實業坊就公共事務發表己見，主觀上沒有明知不實卻散布的故意，也沒有無誤導、欺瞞大眾的目的，她的言論內容與法律處罰要件不符，不罰她。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

疫苗 BNT 上海

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