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影／你防疫我照賭 台南多名移工每晚圍著打牌警逮10人
新冠肺炎防疫持續、三級警戒延長至7月26日，但仍有許多外籍移工無視防疫規定，台南警方接獲檢舉有女移工開職業賭場、賭客每晚群聚服飾店賭博，永康分局大灣派出所員警昨天持搜索票到店內抓人、共逮獲賭場陳姓、黎姓兩名負責人等10名移工。警方表示，詢後依賭博罪、社會秩序維護法移請台南地檢署偵辦。
永康分局大灣所長陳榮坤說，接獲情資有多名外籍移工經常聚集在一處服飾店內，且經常有不特定人士進出頻繁，民眾擔心此處極可能成為防疫破口，員警連日監控蒐證，昨天凌晨持地方法院搜索票當場查獲賭場負責人陳姓與黎姓女子、6名賭客及2名在場民眾，現場查扣撲克牌2副、號碼牌8個及賭資2萬餘元等相關物證，移請檢方偵辦，並現場開立稽查紀錄表、依傳染病防治法函請衛生權責單位裁罰。
警方表示，疫情正值關鍵時刻，呼籲民眾務必落實政府相關防疫規定，切勿從事高風險娛樂或群聚，避免產生疫情破口，警方將持續嚴加查察不法，維護防疫安全及治安平穩。
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