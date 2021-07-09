少年見車手友人每周報酬4、5萬 眼紅加入連累母要賠償

在餐飲界打工的劉姓少年，每小時工作百餘元，兩年前見在詐團擔任車手的友人林姓少年每周報酬高達4、5萬元，眼紅加入詐團，沒想到被警查獲，被害人張姓商人請求損害賠償，一審判決林及林母、劉及劉母連帶賠償張姓商人90萬9000元，劉姓少年及劉母不服提起上訴，二審認上訴無理由，將全案駁回。不得上訴。

張姓商人主張，林姓少年於2019年8月間加入詐騙集團，擔任取款車手，言明報酬每次取款抽成百分之2、3左右，自同年9月初開始從事取款工作，林於9月中旬介紹劉姓少年加入擔任車手。

詐欺集團利用虛擬貨幣USDT，簡稱泰達幣上線交易平台，以通訊軟體發布訊息，指稱原市價為新台幣30.65元兌換1單位USDT價格，可以較低幣率30.25元兌換1單位USDT價格交易，張姓商人信以為真，於同年9月23日晚間，在中市上麥當勞前面交90萬9000元現金，由林姓、劉姓少年前來，張將款項交給林，孫在前方等候。

然虛擬貨幣未進張的帳戶，他始知受詐騙。而林姓、劉姓少年共同詐欺非行，經少年法庭裁定認定在案。張請求損害賠償，一審判決林及林母、劉及劉母連帶賠償張姓商人90萬9000元，4人不服提起上訴，但後來林及林母撤回上訴，因此二審針對劉及劉母上訴部分審理。

劉姓少年辯稱「我不認識張姓商，也未與張聯繫，更從未與林姓少年的上手謀面。我當天僅是應林之邀，與林一同至現場，並不知林與張之間是要做什麼事情；且至現場後，張是將將現金交予林，我在前方他處等候林，並未參與收受及清點現金行為」。

不過，劉姓少年在少年保護事件訊問中自承「我與林的對話，我當天就是要跟林去跑單，是第一次跟林○胤去面交，我知道林在做面交工作，是林在這之前就有跟大家講他在做面交工作，有說是怎麼抽錢的，我有打工的經驗，做過餐飲，一個小時140至150元，面交工作抽的錢比打工還優，有明顯差別」。