狠爸媽「大小眼」虐女踩破胃 骨折不送醫致終身長短腳

新北市徐姓男子和妻子長期對3名子女「大小眼」，見次女腿部骨折卻不就醫，導致次女長短腳，另限制飲食害次女營養不良，父親還用腳踩破次女的胃，一審依妨害幼童發育罪判父親2年4月、母親1年4月徒刑，二審讓母親緩刑3年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，徐和妻子生育3名子女，但長期對次女施虐，次女腿部骨折卻未帶去就醫，只讓次女忍痛讓自行癒合，但骨頭變形、彎曲、錯位，最終導致長短腳。

徐2017年6月13日在住處用腳猛踩次女腹部，害次女的胃部破裂，出現8公分的破洞；醫師作證時指出，次女送醫時肚子應該非常痛，但她卻沒有哭鬧，靜靜的躺著，眼神透露出很害怕的感覺。

醫師也說，5歲次女送醫時只有8.8公斤，而當時母親抱著小兒子，嘴角帶著微笑敘述次女是跌倒，感覺「幸災樂禍」，而小兒子養得很胖，和次女完全不同，看起來很健康。

2017年8月15日，徐妻替次女洗澡後，發現次女把傷口繃帶拆掉，心生氣憤，讓次女全裸，把雙手用毛巾綁在衣櫃門把上，再和丈夫出門買東西；一周後，社工發現次女傷口化膿，且發展遲緩，緊急安置。

妻子偵查時也稱，次女出生時機不好，當時她哥哥生命不到一個月，她都在醫院照顧生病的哥哥，見次女腳腫幾個禮拜，就叫次女坐著休息，沒有帶去看醫生。

新北地方法院一審依妨害幼童發育罪判徐2年4月、妻子1年4月徒刑；台灣高等法院二審認為徐妻仍需照顧有自閉症的兒子，還有長女需照顧，又積極學習照顧子女的專業知識，協助小孩復健，因此讓徐妻緩刑3年。