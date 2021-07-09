5歲稚女不到9公斤 父妨害發育判刑2年4月定讞

徐姓夫婦疑因偏心，對次女大腿骨折視若無睹，更長期照顧不周，導致5歲的次女僅重8.8公斤。二審依妨害未滿16歲女子發育罪判徐男2年4月徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

徐男的妻子二審時被判刑1年4月，二審考量她仍需照顧其他子女，且已積極學習照顧未成年子女的專業知識，宣告緩刑3年；徐妻未上訴，於二審宣判後定讞。

依歷審判決書指出，徐姓夫婦共育有3名子女，卻僅對次女限制飲食，甚至知道次女大腿骨折卻視若無睹、消極不送醫，導致次女長短腳；民國106年6月間，徐男踩踏次女腹部導致她的胃部破裂，徐男夫婦將次女送醫急救，醫院通報社工介入，發現5歲的次女僅有8.8公斤重。

106年8月間，徐妻不滿次女自行拆掉繃帶，幫次女沐浴後不為次女著衣，以毛巾將次女綁在衣櫃門把，將長女、次女獨留住處，與徐男外出購物；不久後，社工訪視發現女童額頭有傷勢且發展遲緩即緊急安置；新北地檢署偵辦後，起訴徐姓夫婦。

徐姓夫婦坦承不諱，徐男的父母也作證說「我們拿食物給女童吃的時候，她都會吃得很急，擔心我們不讓她吃」，並坦言徐男對次女與其他子女有差別待遇。

一審的新北地方法院判決指出，女童經安置後短短7個月，體重即增加6.7公斤，認定徐姓夫婦未提供女童充足營養，致被害人發展遲緩。

一審認為，徐姓夫婦枉顧親情，未妥善照顧次女，徐男更以腳踩次女腹部，犯罪手段極其殘忍，依妨害未滿16歲女子發育罪，判徐男2年4月徒刑、徐妻1年4月徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，維持一審刑度，但對徐妻宣告緩刑3年；徐男上訴，辯稱不是故意犯罪，但最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回徐男上訴。全案定讞。