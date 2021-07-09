孝女赤裸睡神桌下為母治病 乩童祭改趁機玷辱褻瀆宗教

台中市太平區某宮廟黃姓乩童，去年向母親生病的女子小蘋（化名）佯稱可透過法會、祭改，以及小蘋至宮廟神桌下睡36天，讓她的母親身體轉好，由黃以毛筆沾血在她身上畫符，再鑽入神卓下方，全身赤裸，黃趁機指侵被害人，並恫稱是「幫妳把身體上不好東西弄掉」，經被害人提告，台中地檢署今天依強制性交罪將他起訴，並請法官從重量刑。

黃男（64歲）曾假借宗教名義犯強制性交等案件，被判刑13年號確定，於2017年11月22日假釋出監，並付保護管束，於2018年7月8日假釋期滿。

檢察官審酌，黃姓乩童一犯再犯，利用小蘋為求改善母親身體健康的急切心理，以鬼神信仰、對未知神秘力量的恐懼，使被害女不得不接受，害怕如不順從指示，會招致超自然力量的不利結果，危及母親性命，因而不敢反抗，且黃犯後否認犯行，使被害人身心受創，因此請從重量刑，以示懲儆。

起訴書指出，黃男在中市太平區某宮廟擔任乩童，而20多歲的小蘋，因母親生病，去年11月9日，透過友人介紹一同前往宮廟為求替母親治病、改運，黃即自稱有神明附身，可透過法會、祭改及小蘋晚上至宮廟內的神桌下睡36天方式，讓母親身體轉好，小蘋給付4萬元，作為祭改及法會費用。

去年11月10日凌晨，小蘋前往宮廟，黃叫她脫去外衣外褲，僅著貼身內衣及安全褲，由黃以毛筆他的血在她全身畫符後，叫她進入神桌下方的小隔間內，全身赤裸，在身上蓋著2塊麻布，進行祭改法事，她返家見母親氣色有改善，對黃的神力益加信任。

同月11日清晨，小蘋全身赤裸，身上蓋著麻布，躺在神桌下方小隔間，黃動手摸她大腿內側，經她質問，他恫稱「不要多想，是要看祭改效果如何，如告訴他人，會害到該人，且不能保證為媽媽作法的效力」，使小蘋心生畏懼而屈從。