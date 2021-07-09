藍委抗議外交部受阻衝突 曾銘宗、陳宜民獲緩起訴處分

「卡神」案風波，數名國民黨立委到外交部抗議受阻，與現場的保六總隊員警發生衝突，其中一名女警被前立委陳宜民拍落帽子，且因推擠差點跌落階梯。外交部告發藍委涉嫌妨害公務等罪，台北地檢署調查後，今給予陳宜民及立委曾銘宗緩起訴處分。

國民黨立委2019年12月6日上午赴外交部抗議「蘇啟誠案」，過程中陳宜民與一名女警發生肢體衝突，陳宜民要求女警表明身分，伸手將女警帽子拍落，並伸手推擠女警要求離開，導致該名女警差點跌落階梯。

不只陳宜民，根據國民黨團臉書專頁的直播影片，包含曾銘宗、林德福、林金結等藍營立委及議員，團團包圍住一位外交部官員。眾人頻頻吼叫，「你是哪個單位的？」對方回答單位後，卻不罷休，繼續說道，「公眾會？送到地檢署去好了！」

內政部長徐國勇親自慰問該女警，並強調應尊重警察尊嚴。事後，陳宜民還否認自己知道對方是保六員警，但被udn獨家影片踢爆說謊，外交部在10日告發陳宜民等人涉嫌妨害公務等罪。

檢方調查後，認為陳宜民除了拍落站在樓梯上的女警帽子之外，還推她肩膀導致其往後跌蹌，涉妨害公務及強制罪嫌，考量認罪且無前科，給予緩起訴處分。

而曾銘宗抓住外交部一名男科員的手臂約20、30秒，並嚷嚷說「抓到現行犯，要送地檢署！」，此部分涉強制罪嫌，考量認罪且無前科，給予緩起訴處分；至於曾銘宗被控妨害公務部分，罪嫌不足，獲不起訴。