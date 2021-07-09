快訊

海地總統遇刺案涉至少28人 11人在我駐海地使館被捕

餐飲開放內用一場空？微解封概念股盤中賣壓湧現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委抗議外交部受阻衝突 曾銘宗、陳宜民獲緩起訴處分

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「卡神」案風波，數名國民黨立委到外交部抗議受阻，與現場的保六總隊員警發生衝突，其中一名女警被前立委陳宜民拍落帽子，且因推擠差點跌落階梯。外交部告發藍委涉嫌妨害公務等罪，台北地檢署調查後，今給予陳宜民及立委曾銘宗緩起訴處分。

國民黨立委2019年12月6日上午赴外交部抗議「蘇啟誠案」，過程中陳宜民與一名女警發生肢體衝突，陳宜民要求女警表明身分，伸手將女警帽子拍落，並伸手推擠女警要求離開，導致該名女警差點跌落階梯。

不只陳宜民，根據國民黨團臉書專頁的直播影片，包含曾銘宗、林德福、林金結等藍營立委及議員，團團包圍住一位外交部官員。眾人頻頻吼叫，「你是哪個單位的？」對方回答單位後，卻不罷休，繼續說道，「公眾會？送到地檢署去好了！」

內政部長徐國勇親自慰問該女警，並強調應尊重警察尊嚴。事後，陳宜民還否認自己知道對方是保六員警，但被udn獨家影片踢爆說謊，外交部在10日告發陳宜民等人涉嫌妨害公務等罪。

檢方調查後，認為陳宜民除了拍落站在樓梯上的女警帽子之外，還推她肩膀導致其往後跌蹌，涉妨害公務及強制罪嫌，考量認罪且無前科，給予緩起訴處分。

而曾銘宗抓住外交部一名男科員的手臂約20、30秒，並嚷嚷說「抓到現行犯，要送地檢署！」，此部分涉強制罪嫌，考量認罪且無前科，給予緩起訴處分；至於曾銘宗被控妨害公務部分，罪嫌不足，獲不起訴。

此外，檢方認為林德福、林金結、徐弘庭、王欣儀、李明賢、張斯綱等立委及議員，與曾銘宗及陳宜民並不犯意聯絡，只是單純在場圍觀，今依罪嫌不足，一併給予不起訴處分。

民黨立委陳宜民（左）、曾銘宗。本報資料照片
民黨立委陳宜民（左）、曾銘宗。本報資料照片

陳宜民 外交部 妨害公務

延伸閱讀

因應變種病毒 陳宜民：需83%疫苗覆蓋率才能群體免疫

疫苗接種順序會議紀錄不公開 曾銘宗呼籲監委介入調查

國產疫苗申請EUA拚上市 國民黨智庫：應定位戰備疫苗

疫情死亡人數持續攀升 蘇貞昌、陳時中「道歉」

相關新聞

孝女赤裸睡神桌下為母治病 乩童祭改趁機玷辱褻瀆宗教

台中市太平區某宮廟黃姓乩童，去年向母親生病的女子小蘋（化名）佯稱可透過法會、祭改，以及小蘋至宮廟神桌下睡36天，讓她的母...

「交棒」讓男友防衛砸磚…女判賠37萬 死後2年逆轉

郭姓女子和陳姓男友等人騎車，與蕭姓女子和她友人爆行車糾紛，蕭女發現郭女等人到檳榔攤購物，持磚塊報復。郭女見陳遭攻擊，交給...

名醫和護理師貪肉慾配偶苦 醫師娘：宜蘭淳樸壓力大

蔡姓名醫與從事餐飲的鍾姓男子之妻有染，鍾控妨害家庭、提告求償；蔡自認救過鍾妻的父親，對方追求他、兩人才通姦，並指鍾妻「才...

藍委抗議外交部受阻衝突 曾銘宗、陳宜民獲緩起訴處分

「卡神」案風波，數名國民黨立委到外交部抗議受阻，與現場的保六總隊員警發生衝突，其中一名女警被前立委陳宜民拍落帽子，且因推...

台南男子睡路口被喚醒 竟張口咬警30秒不放判拘役30日

蔡姓男子今年2月21日上午10時駕駛轎車在台南市新化區南108 甲線道與台39線道交岔路口，停等紅燈睡著，警方據報到場，...

檢察官調二審「三專生」 黃珮瑜12人獲圈選

今年二審檢察署3年職缺開出12個名額，法務部檢審會提供18人名單供法務部長蔡清祥圈選，蔡今天圈選台北地方檢察署查緝黑金專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。