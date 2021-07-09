台南男子睡路口被喚醒 竟張口咬警30秒不放判拘役30日

台南地院審酌，蔡明知員警正依法執行查證身分的職務，竟張口咬傷員警的左手臂，致員警受有傷害，危害員警執行職務時的人身安全，判他拘役30日。圖／翻攝照 蔡姓男子今年2月21日上午10時駕駛轎車在台南市新化區南108 甲線道與台39線道交岔路口，停等紅燈睡著，警方據報到場，請他下車到路旁查證身分，竟緊咬住李姓員警手臂不放長達2、30秒，經支援員警噴辣椒水，他受不了才鬆口，而李手臂瘀青立刻到醫院注射破傷風，警方則車上查獲毒品及吸食器，蔡妨害公務執行罪，被判拘役30日外，涉毒品危害防治條例罪嫌則審理中。

檢警調查，蔡因施用毒品、竊盜等案件，經台南地院判決應執行1年6月徒刑確定，又因施用第二級毒品案件，被判處7月確定，2案接續執行，前年5月間縮刑期滿，執行完畢出監。

案發當天，新化警分局李姓督察組長執行農會選舉投開票所巡邏勤務時，接獲勤務中心通報有人車在路中間且駕駛叫不醒，以為是疲勞駕駛前往協助時，到場後先將警車停在車後，以防其他車輛撞上，喚醒蔡後，將他帶到路旁盤查身分。

蔡一開始用假身分，警方查證系統資料相片與駕駛本人長相有異，要求他拿出皮夾時，發現皮夾內有一張身分證，請他拿出身分證讓警方核對身分時，蔡見身分曝光意圖逃跑，李見狀立即用手捉住駕駛的手，阻止他逃逸時遭攻擊並咬傷手臂。

李忍痛捉住駕駛，唪口派出所兩警隨即拿出辣椒水朝蔡猛噴，最後才讓他鬆口，3人控制住蔡後查出他是列管人口，通知偵查隊附帶搜索，在駕駛座腳踏板上的一只手提袋內，當場查獲安非他命5小包、共計15.7公克及吸食器1組。