「交棒」讓男友防衛砸磚女竟判賠37萬 死後2年逆轉

郭姓女子和陳姓男友等人騎車，與蕭姓女子和她友人爆行車糾紛，蕭女發現郭女等人到檳榔攤購物，持磚塊報復。郭女見陳遭攻擊，交給他一支球棒防衛，蕭女指控她頭部因此重創且認知功能減損、失智，提告要求郭女賠償78萬元。一審期間，郭女過世，新北地方法院判她母親須賠37萬元；郭母上訴，台灣高等法院改判免賠確定。

賣地瓜維生的蕭姓女子指控，2016年12月17日下午，因郭姓女子從機車置物箱拿出球棒給陳姓男友，陳拿著球棒打她的頭，害她頭部受重傷還「失智」。原本蕭女想向陳、郭女求償156萬元，因後來與陳以19萬元和解，蕭女僅向郭女求償78萬元。

郭女表示，當時是應男友的要求才拿出球棒讓他防身，她並沒有傷害蕭女的意思，她也無法預料男友會如何使用球棒。

2019年8月間郭女死亡，郭母承受訴訟。新北地院認為陳姓男友當時因和蕭女有肢體衝突，才拿球棒毆打對方，郭女應該可料想得到事態發展，因此判郭母在遺產範圍內賠償37萬元。

郭母上訴，高等法院勘驗事發經過，發現雙方當時因行車糾紛而互罵髒話，後來郭女等人到檳榔攤買東西時，蕭女和友人拿磚頭和雙節棍攻擊他們。監視器影像顯示，陳姓男子抓起2只盆栽與手拿磚頭的蕭女對峙，陳想搶下磚塊未果，大喊「開車箱」，郭女才取出棍棒、交給陳使用。

因郭女除交付球棒外，從頭到尾都站在一旁，沒有參與打鬥或挑釁，高院認為提供球棒讓男友防身的說法可信，不能認定她「幫助傷害」。