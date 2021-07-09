快訊

歐洲議會表決通過 籲官員別參加2022北京冬奧

今明晴熱防中暑 吳德榮：山區對流旺盛

「交棒」讓男友防衛砸磚女竟判賠37萬 死後2年逆轉

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

郭姓女子和陳姓男友等人騎車，與蕭姓女子和她友人爆行車糾紛，蕭女發現郭女等人到檳榔攤購物，持磚塊報復。郭女見陳遭攻擊，交給他一支球棒防衛，蕭女指控她頭部因此重創且認知功能減損、失智，提告要求郭女賠償78萬元。一審期間，郭女過世，新北地方法院判她母親須賠37萬元；郭母上訴，台灣高等法院改判免賠確定。

賣地瓜維生的蕭姓女子指控，2016年12月17日下午，因郭姓女子從機車置物箱拿出球棒給陳姓男友，陳拿著球棒打她的頭，害她頭部受重傷還「失智」。原本蕭女想向陳、郭女求償156萬元，因後來與陳以19萬元和解，蕭女僅向郭女求償78萬元。

郭女表示，當時是應男友的要求才拿出球棒讓他防身，她並沒有傷害蕭女的意思，她也無法預料男友會如何使用球棒。

2019年8月間郭女死亡，郭母承受訴訟。新北地院認為陳姓男友當時因和蕭女有肢體衝突，才拿球棒毆打對方，郭女應該可料想得到事態發展，因此判郭母在遺產範圍內賠償37萬元。

郭母上訴，高等法院勘驗事發經過，發現雙方當時因行車糾紛而互罵髒話，後來郭女等人到檳榔攤買東西時，蕭女和友人拿磚頭和雙節棍攻擊他們。監視器影像顯示，陳姓男子抓起2只盆栽與手拿磚頭的蕭女對峙，陳想搶下磚塊未果，大喊「開車箱」，郭女才取出棍棒、交給陳使用。

因郭女除交付球棒外，從頭到尾都站在一旁，沒有參與打鬥或挑釁，高院認為提供球棒讓男友防身的說法可信，不能認定她「幫助傷害」。

高院表示，既然認定郭女不構成不法侵害，也不用再審酌蕭女和陳調解後她還可向郭女要求賠償多少錢，郭母請求廢棄改判有理，改判蕭女敗訴。

示意圖，與本新聞事件無涉。記者邵心杰／翻攝
示意圖，與本新聞事件無涉。記者邵心杰／翻攝

新北 失智 台灣高等法院

延伸閱讀

惡男摻毒品佐沛眠性侵女網友 法官判賠百萬精神撫慰金

17年潛水員罹病骨壞死 中油桃煉廠沒設減壓艙判賠229萬

詐徒坑水錢躲台中遭猛K屁股16下教訓？ 中警調查中

辱跨性別女大生「你是男是女？」 教官、學務長判賠20萬

相關新聞

收廠商回扣 中油大林兩工程師重判

中油大林煉油廠五名外包廠商共組圍標集團，找上大林廠修護課工程師王福江、工務組工程師佘賜鴻合作，順利得標就讓二人抽佣；王七...

「交棒」讓男友防衛砸磚女竟判賠37萬 死後2年逆轉

郭姓女子和陳姓男友等人騎車，與蕭姓女子和她友人爆行車糾紛，蕭女發現郭女等人到檳榔攤購物，持磚塊報復。郭女見陳遭攻擊，交給...

嫌對方擋車 連開四槍 換十年刑

鄭姓男子自行改造槍彈，要前往公墓試射途中，認為劉姓女駕駛故意擋車，邊開車邊朝劉女車身左側連開四槍，子彈卡在車門成一排，劉...

徒弟不滿被師傅罵笨 持刀刺師傅腹部被羈押

台中市大雅區1家美商工廠楊姓員工，與指導他工作的蔡姓師傅長期相處不睦，楊不滿蔡常罵他笨、嫌他動作罵，昨天深夜持刀涉嫌刺傷...

林暐哲向蘇打綠求償100萬再吞敗訴 法院判決理由曝光

蘇打綠跟前經紀人林暐哲鬧翻對簿公堂，改名「魚丁糸」重新出發，因主唱青峰等6名成員向林暐哲音樂社有限公司聲請假處分，請求訴...

林暐哲再告蘇打綠 控團員損害名譽求償100萬判決出爐

蘇打綠和前經紀人兼恩師林暐哲之間官司不斷，主唱青峰等6名成員向林暐哲音樂社有限公司聲請假處分，請求訴訟確定前林暐哲不得轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。