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惡男摻毒品佐沛眠性侵女網友 法官判賠百萬精神撫慰金

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

潘姓男子在交友網站認識一名女子小愛（化名），多次邀約小愛到他家；小愛本都拒絕，最後敵不過潘的請求，跟著潘進入家中。豈料潘在飲品混入四級毒品佐沛眠，小愛喝後全身癱軟，潘露出本性，性侵小愛得逞。刑事部分，士林地方法院今年2月判處潘有期徒刑8年，民事部分日前出爐，潘須賠償小愛100萬精神撫慰金及1萬6367元醫療費。可上訴。

小愛控訴，她和潘2016年12月在交友網站認識，兩人第1次約在咖啡廳見面，第2、3次見面都在潘的車上，2017年6月25日是兩人第4次見面，當天下午3點多，兩人先去夜市吃冰，傍晚到潘的住處，一開始她坐在沙發看電視，後來兩人喝酒、玩骰子，潘拿梅酒給她，她喝完後微醺，接著看見潘拿給她的開水中，有白色顆粒漂浮，她喝了全身癱軟、無力，被潘抬到房間脫衣性侵。

小愛隔天凌晨到醫院驗傷，在醫師協助下報警。院方發現小愛私處有潘的體液，並在小愛的尿液、血液中驗出佐沛眠成分。

法官開庭時，潘辯稱兩人是合意性交，且小愛身上沒有傷痕，可見沒反抗；小愛離開他家時意識也清楚，兩人在電梯談話彼此微笑，小愛並未顯露恐慌。

法官勘驗兩人對話紀錄，發現潘多次邀約小愛過夜，都被小愛拒絕，難認事發當天小愛有留在潘家中意願。

法官審酌，潘為滿足個人性慾侵害小愛性自主決定權，連帶影響小愛對異性、感情、婚姻及其他親密關係的建立，且潘否認犯行，也未向小愛道歉，惡行重大，依藥劑犯強制性交罪判處潘有期徒刑8年，民事部分，潘應給付小愛100萬精神撫慰金及1萬6367元醫療費。可上訴。

民事部分，士林地院判潘須賠償小愛100萬精神撫慰金及1萬6367元醫療費，可上訴。圖／報系資料照
民事部分，士林地院判潘須賠償小愛100萬精神撫慰金及1萬6367元醫療費，可上訴。圖／報系資料照

性侵 咖啡廳 婚姻

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