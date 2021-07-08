男追求遭拒由愛生恨 冒名寄老鼠罐頭恐嚇女子
41歲簡姓男子與洪姓女子原為朋友關係，追求不成，涉不斷傳訊「為什麼不愛我」、「要解決一定要殺死你」等語。隔了三年簡還是心懷怨恨，將六隻幼鼠屍體泡進蔭瓜玻璃罐內，偽造洪女前夫曾男名義寄給洪女，洪女收到包裹嚇壞，馬上報警。新北地方法院依恐嚇危害安全等罪判簡男4月徒刑，可易科罰金12萬，緩刑2年，禁止與洪女聯絡，並在判決確定後接受2場法治教育。
判決指出，簡男喜歡上洪女，追求她後被拒絕，2017年，他就傳出恐嚇的訊息給洪女，不斷質疑洪女「為什麼不愛我」、「要解決一定要殺死你」等語。
沒想到在去年4月，簡男恨意未消，他將六隻幼鼠的屍體放入蔭瓜玻璃罐，放入泡棉、空白信紙在包裹中，並以洪女的前夫曾姓男子名義，將包裹寄出。
洪女母親在家裡收到包裹後，告訴當時不在家中的洪女。洪女很疑惑，便請一名友人過去幫忙開包裹，沒想到裡頭竟是幼鼠。洪女聽聞後嚇壞，認為自己有生命危險，便報警處理。
檢警循線逮到簡男，他在偵查及審理時都坦承犯行，並與洪女達成調解。新北地院審酌簡男犯後態度尚可，且已達成調解，並履行條件，依恐嚇危害安全等罪判4月，可易科罰金12萬，緩刑2年，緩刑期間接受保護管束，禁止與洪女聯絡，並在判決確定後接受2場法治教育。
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