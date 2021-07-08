林暐哲向蘇打綠求償100萬再吞敗訴 法院判決理由曝光

蘇打綠跟前經紀人林暐哲鬧翻對簿公堂，改名「魚丁糸」重新出發，因主唱青峰等6名成員向林暐哲音樂社有限公司聲請假處分，請求訴訟確定前林暐哲不得轉讓、授權「蘇打綠Sodagreen」商標獲准確定，但裁定曾一度被智慧財產法院廢棄，林暐哲認為青峰等6人影響他的商業信譽，提告求償100萬元，台北地方法院今判林暐哲敗訴，青峰等人免賠，可上訴。

青峰和團員馨儀、小威、家凱、阿福、阿龔等6人去年向林暐哲音樂社有限公司聲請假處分，以35萬7500元供擔保，請求林暐哲音樂社不得轉讓、授權「蘇打綠Sodagreen」商標，台北地院同年6月1日裁定准許，但被智財法院廢棄發回更裁；事後，雖台北地院再度裁准假處分，智財法院也提高擔保金為215萬元後裁准確定。

林暐哲提告主張，青峰等人聲請假處分已侵害他使用蘇打綠商標的權利，導致他無法授權他人使用商標，且雙方經紀合約和商標無關，但青峰等人仍聲請假處分，使社會大眾誤認他不是擁有商標的合法商標權人，影響他的商業信譽和音樂產品市場交易，要求青峰等6人賠償100萬元。

青峰等人抗辯指出，聲請假處分是合法、正當行使權利，雖然台北地院裁定一度被廢棄發回，但理由是對管轄的法律見解不同，與他們無關；再者，林暐哲沒有舉證有將商標授權他人開拍電影、電視劇或印製衣服，且聲請假處分後，未對外主動提及案件，並無影響大眾有錯誤認知或影響商譽。