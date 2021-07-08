快訊

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍、左眼被挖出

與台灣相似？模範生破功：越南防疫的難處與中國因素

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林暐哲向蘇打綠求償100萬再吞敗訴 法院判決理由曝光

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

蘇打綠跟前經紀人林暐哲鬧翻對簿公堂，改名「魚丁糸」重新出發，因主唱青峰等6名成員向林暐哲音樂社有限公司聲請假處分，請求訴訟確定前林暐哲不得轉讓、授權「蘇打綠Sodagreen」商標獲准確定，但裁定曾一度被智慧財產法院廢棄，林暐哲認為青峰等6人影響他的商業信譽，提告求償100萬元，台北地方法院今判林暐哲敗訴，青峰等人免賠，可上訴。

青峰和團員馨儀、小威、家凱、阿福、阿龔等6人去年向林暐哲音樂社有限公司聲請假處分，以35萬7500元供擔保，請求林暐哲音樂社不得轉讓、授權「蘇打綠Sodagreen」商標，台北地院同年6月1日裁定准許，但被智財法院廢棄發回更裁；事後，雖台北地院再度裁准假處分，智財法院也提高擔保金為215萬元後裁准確定。

林暐哲提告主張，青峰等人聲請假處分已侵害他使用蘇打綠商標的權利，導致他無法授權他人使用商標，且雙方經紀合約和商標無關，但青峰等人仍聲請假處分，使社會大眾誤認他不是擁有商標的合法商標權人，影響他的商業信譽和音樂產品市場交易，要求青峰等6人賠償100萬元。

青峰等人抗辯指出，聲請假處分是合法、正當行使權利，雖然台北地院裁定一度被廢棄發回，但理由是對管轄的法律見解不同，與他們無關；再者，林暐哲沒有舉證有將商標授權他人開拍電影、電視劇或印製衣服，且聲請假處分後，未對外主動提及案件，並無影響大眾有錯誤認知或影響商譽。

法院認為，青峰等6人聲請假處分是基於憲法保證人民的訴訟權，屬於正當行使權利，沒有不法侵害行為；另智財法院是以專屬管轄的程序爭議為由，廢棄發回更裁，並非指青峰等人無請求權、任意聲請假處分，且台北地院也再度裁准假處分，經智財法院、最高法院駁回抗告確定，認為林暐哲主張無理由。

「蘇打綠」成員和前經紀人林暐哲鬧翻對簿公堂，改名「魚丁糸」重新出發。圖／環球音樂提供
「蘇打綠」成員和前經紀人林暐哲鬧翻對簿公堂，改名「魚丁糸」重新出發。圖／環球音樂提供

電影

延伸閱讀

青峰「人生巨變」後首露臉　魚丁糸成員聯手從低谷拉出

廝殺林暐哲連5勝 吳青峰現身驚爆又被告

青峰一審無罪！美女律師開心「遲來的正義」揪出不妥處

林暐哲盼解約「給歌壇留下典範」 拒絕青峰聘他當顧問

相關新聞

林暐哲再告蘇打綠 控團員損害名譽求償100萬判決出爐

蘇打綠和前經紀人兼恩師林暐哲之間官司不斷，主唱青峰等6名成員向林暐哲音樂社有限公司聲請假處分，請求訴訟確定前林暐哲不得轉...

亂傳錢櫃新冠肺炎確診假訊息遭重罰30萬 上訴卻遇疫情取消庭期

何姓男子去年3月聽到江姓友人告知錢櫃SOGO店疑有新冠病毒確診，他未查證就在臉書上發文「sogo……錢櫃 聽說有人確診…...

中油大林廠爆採購弊案 兩資深工程師收賄破百萬遭重判

中油大林煉油廠馮姓、薛姓、羅姓等外包廠商，涉嫌共組圍標集團，為使得順利取得大林廠「泡沫軟管採購案」，找上廠區修護課工程...

告不成司法院長許宗力…石木欽的律師：法院失格

針對台北地方法院裁定駁回前公務員懲戒委員會委員長石木欽自訴司法院長許宗力誣告案，石的委任律師廖芳萱說，法院失格。

林暐哲向蘇打綠求償100萬再吞敗訴 法院判決理由曝光

蘇打綠跟前經紀人林暐哲鬧翻對簿公堂，改名「魚丁糸」重新出發，因主唱青峰等6名成員向林暐哲音樂社有限公司聲請假處分，請求訴...

男大生載3名男同學出遊 欲超車翻車釀1死1傷判刑

就讀苗栗地區大學的黃姓大學生，元月初駕車載著3名同學至中市用餐後，黃當晚駕車返回苗栗，行經國道一號高速公路途中，黃欲超越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。