調查局打疫苗命運大不同 「第四軍種」爆反彈聲浪

調查局接種疫苗政策反覆，引爆基層反彈聲浪，自第7類人員開打以來，調查局從可以施打變暫緩施打，直到本報日前揭露消息後，又緊急通知限組長以下外勤據點施打，朝令夕改的決策，讓偵辦假訊息的「第四軍種」資安科相當憤慨，質疑為何同局不同命？要求局本部出來面對，把刪除名單的理由說清楚，並向法務部據以力爭。

蔡英文總統曾說「資安就是國安」，甚至把資安視為「第四軍種」。調查局資安人員指出，設在六都處站的資安科，在防疫期間支援偵辦多起境外勢力假訊息案件，

且在一般案件停辦時，資安科同仁仍奉命積極偵辦國內假訊息案，但在疫苗分配上卻被排除在外，嚴重打擊資安人員士氣，令人情何以堪。

調查局目前只有外勤據點、辦案與資安人員可接種疫苗，但調查局全體明明就是第7類國安文職人員，卻有一半的人被法務部視為「內勤」，未列入最新造冊名單，引爆全省各處站調查官怒火。

基層質疑 ，莫德納疫苗早於7月5日配送至各地醫院，但局本部竟自行縮減施打人數，那配送到貨解凍的疫苗如何處理？總不可能再回冷鏈冰存，希望不是被法務部撥給檢方內勤的書記官、法警或司機，拿去紓解內部壓力鍋之用。

資安科人員怒嗆局本部，資安站做的業務，資安科不用做嗎？ 如果資安站屬於基層，那業管的資安科就是基層中的基層，資安科不僅也要辦案，還要支援執行鑑識任務，到搜索現場沒比外勤少，絕對是第一線人員，為何被排除在此次重新造冊名單？資安科不能打疫苗，局本部評斷標準在那？

基層調查官說，資安科配合防疫政策，偵辦假訊息案件，包括六都資安科及外站承辦人，冒染疫風險打假，連無法暫緩的搜索案，資安人員也硬著頭皮到場取證；前陣子偵辦跨國電詐案時，也將未施打疫苗的資安科人員，派往疫情嚴重的歐洲北馬其頓協助鑑識，後續施打AZ疫苗，資安人員未被考慮排入，這次人事室重新造冊，又將資安科排除，請局本部高層釋疑。