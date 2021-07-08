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林暐哲再告蘇打綠 控團員損害名譽求償100萬判決出爐
蘇打綠和前經紀人兼恩師林暐哲之間官司不斷，主唱青峰等6名成員向林暐哲音樂社有限公司聲請假處分，請求訴訟確定前林暐哲不得轉讓、授權「蘇打綠Sodagreen」商標獲准，但一度被智慧財產法院廢棄；林暐哲認為青峰等6人侵害名譽權，法院准許假處分的裁定侵害他的權益，提民事訴訟要求青峰等6人賠償100萬元，台北地院今判林暐哲敗訴，青峰等人免賠，可上訴。
青峰和團員馨儀、小威、家凱、阿福、阿龔等6人去年向林暐哲音樂社有限公司聲請假處分，以35萬7500元供擔保，請求林暐哲音樂社不得轉讓、授權「蘇打綠Sodagreen」商標，台北地院同年6月1日裁定准許，但被智財法院廢棄發回更裁；事後，雖台北地院再度裁准假處分，智財法院也提高擔保金為215萬元後裁准確定。
據了解，林暐哲認為青峰等6名團員聲請假處分，已侵害他的名譽，且台北地院去年6月1日准許假處分的裁定已被廢棄，也造成他的權益受損，向法院提損害賠償訴訟，要求青峰等6名團員應要賠償他100萬元；台北地院審結，今天下午5時判決林暐哲敗訴，青峰等6名團員均免賠。
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