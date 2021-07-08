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男大生載3名男同學出遊 欲超車翻車釀1死1傷判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

就讀苗栗地區大學的黃姓大學生，元月初駕車載著3名同學至中市用餐後，黃當晚駕車返回苗栗，行經國道一號高速公路途中，黃欲超越前方車輛，因前車減速煞車，致黃車子失控撞護欄翻車，車內阮姓同學頭部受重創，經送醫急救後不治，法官以黃與被害人家屬達成和解，被害人家屬已收受和解款項，台中地院豐原簡易庭依過失致死罪將黃男判刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

檢審查出，25歲的黃姓大學生於元月12日下午，駕駛自小客車載同為苗栗地區某大學同學阮男、曾男、錢男等人，前往中市西屯區東海大學附近用餐。同日晚間，黃駕車載3名同學，沿國道一號高速公路由南往北方向行駛，欲返回苗栗地區。

黃姓大學生貿然以每小時135公里的速度超速行駛（速限為每小時110 公里），因黃欲超越前方車輛，而自中間車道向右變換至外側車道， 又因前方車輛減速煞車，黃見狀再向左變換至中間車道，因車速過快致失控撞擊國道一號高速公路北向168公里600公尺處（中市神岡區所轄）減速車道的外側護欄，車輛因而翻覆。

致曾姓同學受有頸部挫傷、右側手部、頭部擦挫傷、前胸壁挫傷、腦震盪及右結膜下出血等傷害（過失傷害部分未提告訴）；阮姓同學受有頭部及頸部創傷、體表多處擦挫傷、顱骨骨折併顱腦損傷出血等，阮經送醫急救後，仍因傷勢嚴重不治。案經檢察官相驗後自動簽分偵辦。

法官審酌，黃男因駕車不慎，致被害人傷重死亡，行為雖非如故意行為的惡性重大，但因駕車肇事行為過於怠忽，驟然釀成悲劇，對被害人家屬造成重大傷害，考量他犯後坦承犯行，已與被害人家屬成立調解，並經被害人家屬表示確有收受和解款項，遂宣告緩刑，以啟自新。

黃姓大學生元月初駕車載著3名同學，行經國道一號高速公路，黃欲超越前方車輛，因前車減速煞車，致黃車子失控撞護欄，車內阮姓同學頭部受重創不治，法官以黃與被害人家屬達成和解，依過失致死罪將黃男判刑6月，得易科罰金，緩刑2年。圖／本報資料照
黃姓大學生元月初駕車載著3名同學，行經國道一號高速公路，黃欲超越前方車輛，因前車減速煞車，致黃車子失控撞護欄，車內阮姓同學頭部受重創不治，法官以黃與被害人家屬達成和解，依過失致死罪將黃男判刑6月，得易科罰金，緩刑2年。圖／本報資料照

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